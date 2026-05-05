Українські FP-5 «Фламінго» уразили російське військове підприємство АТ «ВНІІР-Прогрес» у Чебоксарах - більш ніж за 900 км від кордону з Україною. Про це повідомляє блогер Олександр Гнатюк.

По об’єкту було застосовано щонайменше дві ракети. Завод виробляє складну електроніку для військово-промислового комплексу РФ, зокрема навігаційні модулі «Комета» та «Комета-М», які використовуються у крилатих ракетах і безпілотниках, включно з «Іскандер», «Калібр» та БПЛА «Орлан».

Місцева влада заявила про «уламки безпілотників», які нібито впали поза межами міста. Водночас у соцмережах поширюються відео, що свідчать про можливе пряме влучання по території підприємства.

Тієї ж ночі повідомлялося і про інші атаки на об’єкти в РФ. Зокрема, під ударом опинився нафтопереробний завод у Кірішах Ленінградської області. Попри заяви російської сторони про «29 збитих дронів», супутникові знімки фіксують щонайменше два осередки загоряння на території підприємства.

Кірішський НПЗ є одним із найбільших у регіоні та переробляє близько 20 млн тонн нафти на рік.