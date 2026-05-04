Коли спортивний азарт стає реальною допомогою для фронту. Цього року 9 травня Київ зустріне не просто як свято солідарності з європейською родиною, а як потужний благодійний марафон

На території столичного ВДНГ відбудеться масштабний забіг, який об’єднає професійних атлетів, волонтерів та військових. Це можливість не лише випробувати власну витривалість, а й подякувати нашим захисникам та міжнародним партнерам. Чому цей старт важливий для кожного та хто підтримав ініціативу — читайте у нашому матеріалі.

Спорт як символ єдності

Благодійний забіг із назвою "Run with Europe" — це набагато більше, ніж просто легка атлетика. Організатори події, серед яких Благодійний фонд «НоваКраїна» та Анатолій Куценко з клубом «In Omni Tempore», наголошують: кожен учасник забігу робить свій внесок у наближення перемоги. Подія покликана продемонструвати вдячність європейським країнам за підтримку та водночас зібрати кошти для потреб українського війська.

Захід пройде у знаковому місці — в Урбан-парку на ВДНГ. Саме тут зберуться ті, хто вірить: здоровий дух та фізична активність є основою сильної нації.

Партнери заходу: Планета спорт, ТМ PROTECTOR, ТМ Христофорів Сад, Інститут картоплярства УААН, Немішаївський фаховий аграрний коледж, Sky park, Life guardians Ukraine, ТМ Світ картоплі, Кластер циркулярної економіки, West Cork Development Partnership, БФ"Твій крок", ГО "Муніципальна ліга Києва"

Військове братерство та партнери

Особливістю цьогорічного забігу є потужна підтримка з боку силового блоку. На старт або на підтримку бігунів вийдуть представники легендарних підрозділів: 36-ї окремої бригади морської піхоти, 120-го окремого розвідувального полку та 150-го навчального центру Сил територіальної оборони. Також до організації долучилися козацькі навчальні центри та академії, що додає події особливого колориту та бойового духу.





Генеральними партнерами заходу виступили фонди «Український тризуб» та «Шиловець», які вже тривалий час опікуються технічним забезпеченням наших захисників.

Від бігу до скандинавської ходьби

Програма події обіцяє бути насиченою. Окрім класичного бігу, на локації працюватимуть представники Федерації нордичної ходьби, тож долучитися до благодійності зможуть люди різного віку та рівня фізичної підготовки. За технічну частину, вимірювання часу та результатів відповідатиме професійна команда "timing event's", що гарантує високий рівень проведення змагань.

Медіа-підтримку забігу надають провідні об’єднання — від аграріїв та бігових спільнот до популярних медіа-ресурсів, що свідчить про великий суспільний резонанс заходу.

Чому варто прийти?

Організатори закликають брати з собою друзів, родин та навіть колег. Це ідеальний спосіб провести вихідний день з користю для здоров’я та держави. На учасників чекає не лише спортивна дистанція, а й спілкування з однодумцями, знайомство з партнерами та відчуття причетності до великої спільної справи.

9 травня в Києві стане днем, коли кожен крок по біговій доріжці перетворюється на підтримку тих, хто тримає фронт. Реєструйтеся, готуйте форму та долучайтеся до великої бігової родини в самому серці спортивної столиці.

Деталі події: