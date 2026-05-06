Чому лікарі масово залишають робочі місця, як хронічний стрес руйнує організм українців швидше за будь-які віруси та чому державні звіти так сильно відрізняються від реальності у чергах під кабінетами?

Здоров’я на межі: жнива стресу

Під час ефіру Наталія Влащенко підняла болючу тему — стан здоров’я людей, які вже понад два роки живуть під постійними обстрілами та повітряними тривогами. Євген Комаровський наголосив, що ми зараз спостерігаємо лише верхівку айсберга.

«Ми маємо справу з пандемією посттравматичного розладу та хронічних хвороб, які загострилися через нервове виснаження. На ефірі лікар Комаровський прямо сказав: стрес — це вбивця, який діє повільно, але влучно. Якщо ми не навчимося елементарним правилам самодопомоги та не отримаємо підтримки на рівні держави, наслідки для серцево-судинної системи нації будуть жахливими», — зазначила Влащенко, коментуючи слова гостя.

Куди зникають лікарі?

Окремий блок розмови Наталія Влащенко присвятила кадровому голоду в українських лікарнях. Вона запитала гостя, чому попри всі обіцянки реформ, медики продовжують шукати кращої долі за кордоном.

«На ефірі Євген Комаровський не стримував емоцій. Він зазначив, що лікар — це не просто професія, це людина, яка теж хоче відчувати себе захищеною. Коли фахівець бачить несправедливість у зарплатах, відсутність обладнання та величезний паперовий тиск, він обирає Європу. Ми втрачаємо кращі руки і мозки, і замінити їх завтра буде ніким», — резюмувала ведуча під час дискусії.





Медицина та політика: чому система не працює

Влащенко та Комаровський обговорили також питання медичної реформи. Лікар висловив думку, що багато ініціатив залишаються лише на папері, бо вони не враховують реалії життя у невеликих містах та селах.

«На ефірі Комаровський наголосив: медицина має бути доступною, а не декларативною. Не можна звітувати про успіхи цифрами у планшетах, коли бабуся в селі не може отримати базове знеболювальне. Ми будуємо систему для звітів перед донорами, а треба будувати для людини, яка прийшла з болем», — підкреслила Наталія Влащенко, підтримуючи критику гостя щодо бюрократизації галузі.

Поради для кожного: як дожити до перемоги

Наприкінці ефіру Наталія Влащенко попросила Євгена Комаровського дати кілька практичних порад глядачам. Лікар закликав не ігнорувати сон, фізичну активність та спілкування з близькими.

«Головне — не заганяти себе в глухий кут. Комаровський у нашому ефірі закликав: бережіть свій інформаційний простір. Не можна споживати негатив 24 на 7 і сподіватися на здорове серце. Ми маємо вистояти, а для цього ми повинні бути живими та відносно здоровими», — завершила ефір Наталія Влащенко.



Розмова з лікарем Комаровським стала черговим підтвердженням того, що питання виживання нації сьогодні залежить не лише від зброї, а й від того, наскільки ми здатні зберегти здоров’я кожного українця.