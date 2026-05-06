У Подільському районі столиці розпочинається реалізація масштабного проєкту «Тут шанують ветеранів». Його мета – перехід від разових акцій до створення системної та прозорої моделі підтримки захисників і захисниць

Ключовим етапом ініціативи стало підписання меморандуму про співпрацю між Подільською РДА та громадською організацією «Захист +».

Центральним інструментом взаємодії стане мобільний застосунок «Захист+». Він забезпечить ветеранам прямий доступ до:

Адміністративних та соціальних сервісів; Партнерських програм лояльності від локального бізнесу; Актуальних можливостей працевлаштування та навчання в межах району.

Коментар Голови Подільської РДА Володимира Наконечного:

«Сьогодні питання підтримки ветеранів – пріоритет нашої команди. Мета – створити в громаді таку систему, де людина отримує необхідне без зайвих бар’єрів та бюрократії.

Саме тому ми об’єднуємо зусилля з ГО «Захист +». Проєкт «Тут шанують ветеранів» – це якісно нова модель взаємодії між владою, бізнесом та самими захисниками. Паралельно ми розпочинаємо формування мережі закладів району, які працюватимуть за принципом відкритої поваги. Для мене принципово важливо, щоб це проявлялося на рівні щоденного ставлення до захисника чи захисниці. Для Подільського району це можливість зробити підтримку ветеранів не окремою «послугою», а природною частиною життя всієї громади».

Сторони вже погодили план спільних кроків. Найближчим часом розпочнеться активна робота з підключення місцевих підприємців до мережі та наповнення сервісу актуальними пропозиціями для ветеранів Подільського району.







