Часи, коли екологічну перевірку чекали тижнями з обласного центру, залишаються в минулому.

Державна екологічна інспекція Поліського округу зробила важливий крок назустріч громадам: з 1 травня два пункти екологічного контролю (ПЕК) суттєво розширили межі своєї роботи. Тепер інспектори зможуть швидше реагувати на виклики, фіксувати порушення за допомогою дронів та працювати пліч-о-пліч з місцевими мешканцями. Розповідаємо, які саме громади потрапили під «зелену парасольку» та як зміниться підхід до охорони природи.

Держекоінспекція масштабує свій експериментальний проєкт, наближаючи екоконтроль безпосередньо до місць, де він найбільш потрібен. Тепер зона відповідальності розподілена так:

На Житомирщині (ПЕК №1): пункт базується у селі Садки. Відтепер інспектори опікуються не лише Житомиром, а й Березівською, Оліївською, Станишівською, Глибочицькою та Тетерівською громадами. Це дозволить тримати руку на пульсі екологічного стану довкола обласного центру.

На Рівненщині (ПЕК №2): центр контролю розташований у Сарнах. Його фахівці тепер відповідають за Сарненську, Немовицьку, Вирівську громади та частину Клесівської селищної ради. Важливо, що під особливий нагляд потрапила територія Рівненського природного заповідника.

Не просто інспектори, а «запобіжники»

Начальник інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський наголошує: головна мета — не накласти якомога більше штрафів, а не допустити біди.

«Наша стратегія — це перехід від моделі "карального органу" до моделі "запобіжника". Розширення зон відповідальності — це якісно новий рівень захисту екосистем нашого Полісся», — підкреслює очільник відомства.

За його словами, інспекція сьогодні — це не людина з блокнотом, а сучасна служба. У арсеналі фахівців — безпілотники для боротьби з незаконними рубками, супутникові дані для моніторингу та мобільні лабораторії, що здатні на місці проаналізувати воду чи ґрунт.

Сила — у громаді

Втім, найсучасніша техніка нічого не варта без участі людей. Екологи відзначають, що мешканці Полісся стають дедалі свідомішими та частіше повідомляють про порушення, не чекаючи, поки хтось інший вирішить проблему. Окремим напрямком роботи стане просвітництво серед молоді, адже саме нове покоління має виховуватися з думкою, що чисте довкілля — це норма, а не виняток.

Проєкт показує: коли екологічна служба стає «своєю» в громаді, шансів у паліїв трави, «чорних» лісорубів чи забруднювачів річок стає значно менше. Полісся починає дихати вільніше.