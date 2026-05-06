Коли гуркіт гармат затихає в кабінетах дипломатів, починається найскладніша гра. В ефірі Politeka Online відомий політолог Руслан Бортник розібрав ситуацію, в якій опинилася Україна на порозі літа 2026 року.

Чому риторика наших союзників стає дедалі прагматичнішою, куди зникає безумовна підтримка і які сценарії майбутнього вже зараз обговорюють у Вашингтоні та Брюсселі?

Зміна західного вектору: від перемоги до врегулювання

У розмові з ведучою каналу Руслан Бортник зазначив, що ми спостерігаємо поступову, але невідворотну зміну цілей наших партнерів. Якщо раніше мова йшла про беззастережну поразку агресора, то сьогодні дедалі частіше звучать фрази про «стабілізацію» та «необхідність діалогу».

«Ми маємо розуміти, що західний світ живе в електоральних циклах. Для них війна в Україні стає токсичним фактором у внутрішній політиці. На ефірі Бортник підкреслив, що партнери починають підштовхувати нас до реалізму, який часто не збігається з нашими національними очікуваннями. Це боляче, але це та реальність, в якій ми перебуваємо сьогодні», — констатував політолог.

Економічне виснаження та фінансова залежність

Окремий блок ефіру було присвячено економіці. Бортник наголосив, що Україна критично залежить від зовнішніх вливань, і ця залежність стає інструментом тиску. Кожен транш тепер супроводжується списком вимог, які стосуються не лише реформ, а й політичних кроків.

«На ефірі було чітко сказано: гроші дають не просто так. Сьогодні західний капітал хоче бачити прогнозованість. Якщо війна триватиме у такому ж темпі ще рік, економіка просто не витримає навантаження. Руслан Бортник зауважив, що ми підійшли до межі, за якою починається деградація державних інститутів, якщо не знайти способу перезавантажити систему», — йдеться в обговоренні.





Геополітична шахівниця: роль великих гравців

Бортник також розібрав роль Китаю та США у поточному конфлікті. На його думку, Україна стала епіцентром глобального протистояння за новий світопорядок. Поки Пекін вичікує, Вашингтон намагається балансувати між підтримкою Києва та недопущенням прямого зіткнення з ядерною державою.

«Світ не крутиться лише навколо нас, як би нам того не хотілося. На ефірі політолог пояснив, що ми — частина великої угоди. І якщо великі гравці домовляться між собою за нашою спиною, нам буде вкрай важко диктувати свої умови. Тому зараз критично важливо зберегти суб'єктність і не дати перетворити країну на об'єкт торгів», — зазначив спікер.

Прогноз на найближче майбутнє

Підбиваючи підсумки ефіру, Руслан Бортник закликав українців готуватися до складного політичного сезону. Травень та червень 2026 року можуть стати вирішальними у питанні того, яким шляхом піде країна: шляхом подальшої ескалації чи важкого, компромісного миру.

«Нам потрібна єдність, але не сліпа, а заснована на розумінні реальних ризиків. Ми маємо бути готовими до того, що осінь принесе нам виклики, до яких ми ще не готувалися. Головне — зберегти людей і державу, навіть якщо заради цього доведеться приймати рішення, які сьогодні здаються неможливими», — підсумував Руслан Бортник у прямому ефірі Politeka Online.