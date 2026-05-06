Екологічна інспекція більше не хоче бути органом, який лише виписує штрафи постфактум.

З 1 травня Центральний округ перейшов на новий рівень роботи: тепер два ключові пункти екоконтролю — у Кременчуці та Умані — значно розширили свої межі. Відтепер інспектори з безпілотниками та мобільними лабораторіями будуть поруч із громадами Полтавщини та Черкащини, щоб діяти на випередження. Розповідаємо, які райони отримали посилений захист та як сучасні технології допомагають рятувати довкілля.

Масштаби вражають: нові зони відповідальності

Держекоінспекція продовжує свій експеримент, наближаючи послуги нагляду безпосередньо до людей. Зони діяльності пунктів екологічного контролю (ПЕК) тепер охоплюють величезні території:

ПЕК №1 (Полтавська область): базується у Кременчуці . Тепер під його опікою перебуває весь Кременчуцький район — це понад 6 тисяч квадратних кілометрів. До зони контролю увійшли 12 громад: від промислових Кременчука та Горішніх Плавнів до мальовничих Градизька та Семенівки.

Від покарання до профілактики

Головна ідея розширення — не просто змінити цифри на мапі. Це зміна самої філософії контролю. Держава прагне перетворити інспекцію на «запобіжник», який виявляє проблему ще на старті.

Для цього інспектори використовують арсенал, що раніше здавався фантастикою:

Безпілотники — щоб бачити незаконні рубки лісу чи видобуток копалин там, де не проїде машина.

— щоб миттєво перевірити якість води у річці чи стан ґрунту після забруднення. Супутниковий моніторинг — щоб фіксувати зміни в екосистемах у режимі реального часу.

Будуємо нову культуру разом

Попри всю круту техніку, інспектори кажуть: головне — це люди. Останнім часом екологічна свідомість українців помітно зросла — мешканці громад перестають бути просто глядачами і частіше стають активними захисниками свого дому.



Особливу увагу інспекція приділяє молоді. Мета — виховати нове покоління, для якого турбота про природу буде такою ж природною щоденною потребою, як ранкова кава, а не важким обов’язком. Коли громада та інспекція працюють разом, природа Полтавщини та Черкащини отримує шанс на справжнє відродження.