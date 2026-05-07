Старий Поділ нарешті отримав шанс позбутися статусу «стихійної стоянки». Замість металевого хаосу та заставлених тротуарів, історичний центр міста планують перетворити на затишний простір, де головним буде пішохід, а не автомобіль.

Про це повідомив голова Подільської районної адміністрації Володимир Наконечний після спільної інспекції району разом із керівником заповідника «Стародавній Київ» Романом Маленковим.



Заручники асфальту: що не так із нинішнім Подолом?

Маршрут від Андріївського узвозу до Флорівського монастиря наочно показав сумну картину: унікальна архітектура та стародавні вулички буквально задихаються від безладного паркування. Найболючіша точка — майдан біля церкви Миколи Притиска. Зараз це місце важко назвати площею, адже воно повністю захаращене машинами.

Проте плани на цю локацію амбітні. Владі та громаді вдалося знайти історичне підґрунтя, щоб змінити долю цього «асфальтового пустиря». Тут планують облаштувати площу на честь видатної родини Тупталів.

Повернення до коріння: пряма мова Володимира Наконечного

Очільник району впевнений, що відновлення історичної справедливості неможливе, поки в центрі уваги стоїть комфорт водіїв, а не повага до минулого.

«Саме тут, на розі Хорива та Притисько-Микільської, свого часу знаходилася садиба великого роду Тупталів. Це династія, що об’єднала козацьку звитягу сотника Сави та інтелектуальний геній святого Димитрія. Свого часу їхня сім’я була меценатами та розбудовниками району», — нагадав Володимир Наконечний.

Голова РДА додав, що час компромісів із паркуванням у таких місцях минув:

«Наша позиція принципова: історичний простір має бути вільним від машин. Ми підтримуємо ініціативу щодо створення тут пішохідної зони — затишного куточка для прогулянок та роздумів».







Культура замість хаосу

Ідея перейменування площі на честь родини Тупталів та витіснення звідти автівок — це не просто зміна таблички, а спроба зробити Поділ схожим на затишні європейські квартали. Як зазначив Наконечний, глибока експертиза дослідників допомагає нарешті прийняти «правильні рішення», які відсувають інтереси автомобілістів на другий план перед цінністю історії.

Поділ заслуговує на те, щоб бути живим серцем Києва, де приємно зупинитися і просто подивитися довкола, не озираючись на трафік. Попереду — велика робота, але перший крок до звільнення історичних перлин від «металевого полону» вже зроблено.