Що стоїть за загадковими дзвінками російських дипломатів до Вашингтона та чому Дональд Трамп змушений змінювати свою стратегію щодо Ірану. Співак відверто розповів про «партію війни» та «партію миру», про свавілля ТЦК на вулицях та про те, чому Україна має шукати партнерів не лише на Заході, а й на Сході.

Шах і мат: Історія з «травневим перемир’ям»

На ефірі Дмитро Співак детально розібрав ситуацію з пропозиціями про припинення вогню на 8-9 травня. За його словами, Росія просила про тишу лише для того, щоб безпечно провести парад у Москві, оскільки «вони просто дуже бояться». Експерт зазначив, що Володимир Зеленський зробив сильний хід, запропонувавши перемир’я з 6 травня, чим перехопив ініціативу.

«Політика — це шахи. Росія промовчала, бо їм не комільфо визнавати ініціативу України», — підкреслив Співак. Він також звернув увагу на деградацію російської армії: «Що це за військовий парад без військової техніки? Це вже має відкрити очі багатьом росіянам».

Дзвінок Лаврова та страх "Орєшніка"

Обговорюючи можливість ескалації, Співак виділив два сценарії. Перший — якщо в Кремлі переможе «партія війни», вони продовжать удари, провокуючи Україну на відповідь 9 травня, щоб мати привід для використання нової зброї на кшталт «Орєшніка». Другий сценарій — де-факто затишшя, щоб не підставляти парад під удар.

Важливим моментом ефіру став аналіз дзвінка глави МЗС РФ Лаврова до американського сенатора Рубіо. Співак вважає, що справжня мета була — вплинути на Київ через Вашингтон: «Вони дійсно хочуть 9-го числа, щоб якось так воно... щоб усе було тихо».





Трамп, Іран та «Епічна лють»

Окрему увагу було приділено Близькому Сходу. Співак констатував, що проект Трампа «Свобода» (Project Freedom) проти Ірану фактично призупинено. «Трамп дав задню вчергове. Аналітики Пентагону знову помилилися і підставили його».

На думку експерта, світ змінився: «Америка не може перемогти Іран, Росія не зможе перемогти Україну. Технології дронів нівелювали різницю в потенціалах». Співак резюмував, що Іран не програв і тепер сам диктує умови, вимагаючи зняття санкцій та інвестицій.

Торкнувся Співак і внутрішніх питань України. Він позитивно оцінив призначення Сергія Тігіпка радником Кирила Буданова, назвавши це ознакою самостійності голови ГУР: «Буданов приймає рішення без оглядки на ярлики. Він говорить правду суспільству, навіть якщо вона неприємна».





Водночас експерт жорстко розкритикував методи мобілізації: «Те, що відбувається на вулицях — це не мобілізація, це відкритий бандитизм ТЦК». Він закликав парламент викликати «на килим» керівництво сухопутних військ, якому підпорядковуються ТЦК, щоб зупинити свавілля та корупцію.

Завершуючи розмову, Дмитро Співак висловив сумну думку, що вранці 10 травня кардинально нічого не зміниться. Ключовим для України він вважає відновлення переговорного треку за посередництва США та Китаю, оскільки «Європа не має для цього ресурсів та політичної ваги». Також він наголосив на важливості припинення поділу українців за мовною ознакою, навівши приклад Ізраїлю, де мова не заважає патріотизму.