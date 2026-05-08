В ефірі авторського каналу «Власть vs Влащенко» Наталія Влащенко разом із відомим правозахисником та блогером Марком Фейгіним розібрали складну шахову партію на світовій арені. Чи справді у Путіна залишилися ресурси для тривалої війни, чому ядерні навчання РФ — це крик відчаю, і як фактор Дональда Трампа впливає на рішення, що приймаються в Овальному кабінеті вже сьогодні? Фейгін дав прогноз, який змушує замислитися над кожним кроком дипломатії та військового командування.

Травневий парад та ядерні погрози: гра на нервах

На початку ефіру Наталія Влащенко підняла питання чергового витка ядерного шантажу з боку Кремля. Марк Фейгін, аналізуючи останні заяви російського керівництва, зазначив, що це класична спроба зупинити постачання далекобійної зброї Україні.

«Путін розуміє лише мову сили. Всі ці навчання з нестратегічною ядерною зброєю — це спроба налякати західного обивателя. Він намагається створити ілюзію, що світ стоїть за крок до апокаліпсису, аби європейські лідери почали тиснути на Київ щодо переговорів на умовах Москви. Але цей фокус уже не працює так, як раніше», — підкреслив Фейгін у розмові.

Фактор Трампа: очікування та реальність

Важливою частиною дискусії стало обговорення американської передвиборчої гонки. Наталія Влащенко запитала, чи справді повернення Дональда Трампа в Білий дім може означати «кінець підтримки» для України. Фейгін висловив думку, що Трамп — фігура непередбачувана, і його прагнення виглядати «переможцем» може зіграти на руку саме Україні.

«Трамп не хоче асоціюватися з поразкою. Якщо він побачить, що Путін його обманює або намагається диктувати умови, реакція може бути жорсткішою, ніж у Байдена. Путін дуже помиляється, якщо робить ставку виключно на зміну влади у Вашингтоні. Трамп може дати Україні стільки зброї, скільки потрібно, просто щоб швидко закінчити цю історію на своїх умовах», — зазначив правозахисник.







Ресурси Кремля: чи вистачить нафтодоларів на війну?

Наталія Влащенко звернула увагу на те, що російська економіка, попри санкції, продовжує функціонувати в режимі воєнного часу. Марк Фейгін пояснив, що запас міцності у агресора великий, але не безмежний. Головна проблема РФ — це технологічна деградація та нестача сучасного озброєння, яке неможливо замінити іранськими чи північнокорейськими аналогами.

Фейгін наголосив: «Ми бачимо, як Росія вигрібає старі запаси. Так, у них багато живої сили, яку вони не шкодують. Але без переваги в повітрі та без сучасної артилерії вони приречені на позиційну поразку. Питання лише в тому, чи зможе Захід витримати цей темп допомоги протягом літа-осені 2026 року».

Вікно можливостей до кінця року

За підсумками ефіру Марк Фейгін зробив висновок, що Україна зараз перебуває у критичному вікні можливостей. За його словами, ситуація на фронті до листопада 2026 року визначить формат майбутнього миру на десятиліття вперед.«Зараз не час для втоми. У ефірі ми часто говоримо про те, що світ втомився, але це розкіш, якої ми не можемо собі дозволити. Путін чекає, що ми зламаємося зсередини. Але його власний режим тримається на страху, і будь-яка серйозна поразка на полі бою може призвести до обвалу всієї системи», — підсумував Фейгін у діалозі з Наталією Влащенко.