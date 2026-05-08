Державною екологічною інспекцією Поліського округу за результатами звернень громадян проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо діяльності ТОВ «Доломіне», пов’язаної з розробкою Негребівського родовища доломітів у Радомишльській громаді Житомирської області.

Перевірка тривала з 22 квітня по 5 травня 2026 року та здійснювалася на підставі відповідних наказів і погоджень Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, Державної екологічної інспекції України та ДЕІ Поліського округу.

Під час заходу встановлено, що підприємство має необхідні дозвільні документи, зокрема спеціальний дозвіл на користування надрами, висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД), дозвіл на спеціальне водокористування та іншу супровідну документацію. Водночас інспекторами зафіксовано низку порушень природоохоронного законодавства та невиконання умов висновку з ОВД.

Серед ключових порушень:

не забезпечено відшкодування збитків за використання земельної ділянки комунальної власності, зокрема за наявні зелені насадження;

виявлено невідповідності у документації щодо характеристик ґрунтів, що може свідчити про подання недостовірних або неповних даних при оцінці впливу на довкілля;

допущено змішування родючого шару ґрунту з розкривними породами під час проведення земляних робіт;

зафіксовано проведення робіт за межами земельної ділянки, на яку встановлено сервітут;

порушено умови спеціального водокористування, зокрема щодо способу відведення кар’єрних вод;

не забезпечено належний облік забору води та не подано обов’язкову звітність;

відсутня система збору та очищення дощових і талих вод;

виявлено факти змішування відходів.

Водночас лабораторні дослідження проб води, відібраних у річці Білка, не зафіксували перевищення гранично допустимих скидів.

За результатами перевірки ТОВ «Доломіне» видано обов’язковий до виконання припис щодо усунення виявлених порушень із визначеними термінами. У разі невиконання вимог припису Державна екологічна інспекція Поліського округу в межах наданих повноважень ініціюватиме застосування передбачених законодавством заходів реагування, зокрема щодо обмеження (зупинення) господарської діяльності у встановленому порядку.

Крім того, відносно директора підприємства складено протоколи про адміністративні правопорушення, які будуть скеровані до суду відповідно до чинного законодавства.

Окремо матеріали щодо порушень у сфері використання земель, зокрема зняття та перенесення родючого шару ґрунту з порушеннями, а також проведення робіт за межами визначеної ділянки, будуть направлені до Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області для вжиття заходів реагування.

Державна екологічна інспекція Поліського округу продовжує здійснювати контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та реагуватиме на кожен встановлений факт порушення.