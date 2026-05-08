Зустріч об’єднала керівників парламентських комітетів і голів областей для скоординованих рішень. Діячі визначили пріоритети та план дій на найближчі місяці

У Офісі Президента відбулася зустріч голів парламентських комітетів та керівників обласних адміністрацій, яка мала на меті детально розглянути існуючі проблеми та шляхи взаємодії між парламентом і регіонами.

Участь у заході взяли керівник Офісу Президента Кирило Буданов, його заступник Віктор Микита, народні депутати та очільники регіональних адміністрацій.

Таке форматування роботи представників парламентських комітетів та голів областей запроваджено для більш детального опрацювання наявних проблем та можливостей взаємодії між центральною владою та регіонами.



Важливо робити змістовну комунікацію на всіх рівнях між регіонами та центральною владою – урядом і парламентаріями Зеленський

Основні питання та подальші кроки

Серед ключових тем обговорення – модернізація захисту інфраструктури, логістика, забезпечення додаткових спроможностей енергетики та відновлення після російських ударів.





Представники регіонів прозвітували про виконання поставлених задач.

Учасники зустрічі також обговорили необхідні законодавчі зміни, які допоможуть розв’язати проблемні питання для ефективної реалізації планів з стійкості.

Кирило Буданов наголосив, що перші результати мають з’явитися вже найближчими місяцями. Учасники визначили завдання на літо й домовилися про подальшу координацію.

Також під час зустрічі йшлося про інші потреби регіонів, зокрема про підтримку місцевого бізнесу, аграрного сектору, реалізацію програми «єОселя» та додаткове фінансування для громад.





За даними уряду, урядова команда на чолі з прем’єр-міністром Юлією Свириденко провела першу зустріч із головами обласних рад з усіх регіонів України. Головна тема обговорення – підготовка до наступної зими.

Узагальнюючи, учасники домовилися продовжувати координацію та активізувати співпрацю між парламентом і регіонами заради підвищення стійкості та ефективності запуску запланованих проектів.