Вищий антикорупційний суд на засіданні 7 травня ухвалив рішення не продовжувати частину обмежень стосовно лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко у справі про хабарі депутатам.

Про це йшлося у трансляції засідання ВАКС.

Судді дозволили політику виїжджати за межі України, проте залишили чинним обов’язок з’являтися на виклики слідчого, прокурора чи суду.



Юлія Тимошенко назвала це рішення черговим кроком до розвалу справи, яку вона вважає політично вмотивованим переслідуванням опозиції. За словами народної депутатки, раніше суди вже скасували заборону на спілкування з депутатами, дозволили пересуватися країною та повернули вилучені кошти. Вона переконана, що провадження є політичним замовленням, яке виконують антикорупційні органи замість боротьби з реальною корупцією.

Рішення про дозвіл на виїзд за кордон дозволить лідерці партії продовжувати міжнародну політичну діяльність. Сама Тимошенко підкреслила, що судді дедалі більше усвідомлюють штучність звинувачень рф та внутрішніх опонентів у подібних процесах. Наразі захист продовжує працювати над повним закриттям справи у ВАКС. Розслідування НАБУ щодо можливих хабарів депутатам раніше було завершене, а тепер триває стадія судового розгляду.

Попри скасування заборони на виїзд, Тимошенко залишається в статусі обвинуваченої та має дотримуватися інших процесуальних вимог. Представники сторони обвинувачення поки не надали детальних коментарів щодо зміни запобіжного заходу. Ситуація навколо цієї справи залишається однією з найбільш обговорюваних у політичних колах України. Чергове засідання суду відбудеться за встановленим графіком.

Деталі справи Тимошенко

Кримінальне провадження проти лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко розпочалося у січні 2026 року і від самого початку супроводжувалося резонансними подіями. 14 січня НАБУ та САП оголосили їй підозру у справі про підкуп народних депутатів.

Тимошенко у відповідь назвала обшуки в її офісі "піар-ходом" і "політичним замовленням".

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави понад 33 мільйони гривень, яку за неї одразу внесли.

Політик неодноразово наголошувала на заангажованості у розгляді її справи, порівнюючи дії судді з методами часів Януковича.

Раніше Юлія Тимошенко також надала докази порушень закону з боку правосуддя.

