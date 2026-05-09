У своєму останньому виступі Руслан Бортник розкрив шокуючі деталі того, що насправді відбувається за зачиненими дверима переговорів між Києвом, Вашингтоном та Москвою

Чому Сполучені Штати більше не намагаються зупинити кровопролиття, яка небезпека криється у звітах про "Міндічгейт" та чому для багатьох українців корупція стала страшнішою за ворожі ракети — про все це та про майбутній наступ ворога політолог розповів у прямому ефірі.

Точка максимальної напруги: чому 9 травня лякає світ

Під час розмови Руслан Бортник наголосив, що дата 9 травня цього року перетворилася на вузол максимального протистояння між Росією та Україною. За його словами, ми підійшли до межі, де загроза масштабної ескалації та навіть застосування ядерної зброї стає не просто теорією, а реальним ризиком, який обговорюють на найвищому рівні. Експерт зазначив, що ставки підняті до небес, і будь-яка іскра в ці дні може спровокувати неконтрольований вибух.

Бортник пояснив, що Зеленський свідомо підвищує ставки перед цією символічною датою, намагаючись перехопити ініціативу. Проте зворотний бік цієї гри — це величезна кров на фронті, де за останній тиждень лінія бойового зіткнення змістилася на 15 кілометрів ціною неймовірних зусиль.

Закулісся великої гри: стратегія США та європейський розкол

Окрему увагу на ефірі було приділено позиції Білого дому. Руслан Бортник прямо заявив, що Вашингтон зараз не виявляє активного бажання зупиняти війну. Більше того, він вбачає у діях США певну цинічну стратегію: хаос у Європі дозволяє Америці зміцнювати свої позиції, поки європейські країни виснажують свої ресурси.

За словами експерта, конфлікт між США та Європою безпосередньо відбивається на Україні та санкційній політиці. Ми стаємо заручниками глобального протистояння, де питання нафти, безпеки в Ірані та майбутнього долара важать більше, ніж інтереси окремих націй.

Внутрішній фронт: "Міндічгейт" та втома від корупції

Руслан Бортник порушив вкрай болючу тему для українського суспільства — внутрішню деградацію державних інститутів. Він згадав про так званий "Міндічгейт" — 1200 сторінок компромату, які можуть змінити політичний ландшафт країни. На ефірі пролунала думка, що приховування цих фактів лише поглиблює прірву між владою та народом.

Найстрашнішим висновком розмови стало те, що згідно з останніми настроями, українці все частіше ставлять корупцію в один ряд з війною, а іноді й вважають її більшою загрозою для виживання держави. Поки ВВП падає, а економіка перебуває під ударом, деякі особи продовжують наживатися на горі, що деморалізує суспільство більше за будь-які ворожі наступи.

Що чекає на нас після 20 травня

Завершуючи свій аналіз, Руслан Бортник звернув увагу на дату 20 травня, яку дедалі частіше називають його джерела як черговий критичний рубіж. Це пов'язано як з внутрішньою легітимністю процесів в Україні, так і з можливим початком нового великого наступу Росії. Експерт закликав не плекати ілюзій: війна стає безмежною, про що свідчать навіть атаки дронів над Уралом, і простих рішень у цій ситуації вже не залишилося.