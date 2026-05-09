Народна депутатка України Ганна Скороход пояснила, що українці завжди на будь-яких виборах голосують емоціями і за лідерів, а еліти будуються на грошах, а не на великих цілях.

Про це вона розповіла в ефірі каналу Олега Старікова.

За словами гості програми, їй би дуже хотілося, щоб ця каденція нарешті закінчилася і прийшло 10-те скликання Верховної Ради, але навряд чи воно буде кращим, ніж зараз. А вся справа в тому, пояснює вона, що ми не оцінюємо, наскільки людина грамотна, що вона зробила, що представляє із, ми обираємо по-іншому.

«Ми обираємо за лідером. У нас же немає, як в Америці, де республіканці і демократи, і їх мало хто знає. Важливі саме партійні, а ми голосуємо за лідера. Ми не аналізуємо, ми завжди обираємо емоції, усю історію України одні емоції», – стверджує Ганна Скороход.

А вся справа в тому, наголошує вона, що у нас не сформовано громадянське суспільство, але ще одна проблема – це відсутність еліт, людей з мізками, які розуміють те, що відбувається, і об'єднуються. Так, констатує депутатка, є еліти, але вони швидко сформувалися і у них все зав'язано на грошах, а не на великих цілях, вони не планують державу на 5, 10, 20, 50 років уперед.

«Моя особиста думка, що історія держави має бути написана на 50 років наперед. Тоді держава розуміє вектор, яким вона розвивається. Причому незалежно від того, хто приходить до влади. Це вам, наприклад, Америка. Вони нічого не змінюють. Хто б не прийшов, один вектор. В нас цього ніколи не було. У нас кожен новий президент намагається посадити старого, кожен приносить щось своє та розповідає нам, як жити», – пояснює Ганна Скороход.

Як повідомляла Politeka, Томенко заявив, що легше проінвестувати в українського вчителя, сантехніка чи електрика, ніж у мігрантів.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман пояснив, навіщо Україна оголошувала перемир'я, яке росія одразу порушила.