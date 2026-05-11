Такого Олега Винника ви ще не бачили. Після майже двох років повної тиші головний кумир мільйонів вийшов на зв’язок із Наталією Влащенко, щоб розставити всі крапки над «і».

Чому артист зник у самий пік випробувань для країни? Що за загадкова хвороба змінила його зовнішність і ледь не позбавила можливості рухатися? У цьому ефірі ви почуєте пряму відповідь на питання, яке хвилювало кожного: чи повернеться артист на сцену, і як він виправдовується перед тими, хто назвав його втечу зрадою.

Загадкова хвороба: чому змінився голос та вигляд артиста

Під час розмови Наталія Влащенко торкнулася найбільш болючої теми — фізичного стану співака. Олег Винник зізнався, що причиною його затворництва стала важка недуга, яка буквально вибила ґрунт із-під ніг. За словами артиста, це не був піар-хід чи спроба сховатися від мобілізації, а реальна боротьба за життя.

«Я ніколи не думав, що зі мною може таке статися. Це хвороба, на яку в Німеччині хворіє лише два відсотки населення. Вона дуже підступна», — поділився співак в ефірі. Він розповів, що лікування було тривалим і виснажливим, і навіть зараз він ще не відновився на сто відсотків. На пряме запитання Наталії про те, чи може він зараз співати, Олег відповів, що голос повертається, але це вимагає щоденної колосальної праці.

Життя в Німеччині та допомога армії

Обговорюючи життя за кордоном, Винник наголосив, що не сидів склавши руки. В ефірі він зазначив, що через свій фонд передав на фронт десятки автівок та гуманітарну допомогу. Співак підкреслив, що робив це без зайвого галасу, оскільки вважає недоречним піаритися на біді.

«Люди кажуть — втік. А я кажу — виїхав офіційно, як громадянин, який має на це право. Але серце моє там, з моїми людьми», — заявив артист Наталії Влащенко. Він також пояснив, що його мовчання в соцмережах було свідомим вибором: він не хотів показувати себе слабким або хворим, а чекав моменту, коли зможе вийти до людей із чимось змістовним.





Чи чекають Олега Винника в Україні: чесний погляд на майбутнє

Наталія Влащенко запитала артиста про те, як він збирається повертати довіру тих, хто розчарувався в ньому. Олег Винник визнав, що ситуація складна, але він не збирається ні перед ким виправдовуватися за своє здоров’я. Артист вірить, що його віддані шанувальники — «молоді вовчиці» — зрозуміють його біль.

«Я приїду в Україну тоді, коли буду відчувати, що можу принести реальну користь. Я не хочу просто вийти на сцену і відбути номер. Я хочу дати людям ту енергію, яку вони звикли отримувати від мене», — резюмував співак. Ця розмова стала першим кроком до відновлення зв’язку з Батьківщиною, хоча питання про точну дату повернення залишилося відкритим.