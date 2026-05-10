Коли слова стають безсилими, починають говорити очі. До Дня матері в Подільському районі відкрилася виставка «Горизонти надії» — проєкт, який неможливо дивитися без клубка в горлі.

Це візуальна сповідь про жінок, чиє життя розділилося на «до» та «після», але чия віра залишається міцнішою за сталь. Поки одні чекають рідних із полону, а інші шукають хоча б якусь звістку про зниклих безвісти, ці жінки продовжують тримати стрій тут, у тилу, заради пам’яті та майбутнього. Чому ці портрети в автентичних строях стали символом нашої безперервної боротьби та яку надвисоку ціну щодня сплачують українські матері — читайте у репортажі з місця події.

Візуальна сповідь про «невизначену втрату»

Експозиція «Горизонти надії» — це не просто фотографії, а художньо-документальна серія, що фіксує стан жінки в умовах найважчого випробування. Автор робіт, фотограф Євген Зінченко, зміг перетворити кожну світлину на композиційну паузу, де крізь нестерпний біль проступає неймовірна витривалість. У проєкті взяли участь матері та дружини військовослужбовців з усіх куточків України. Для когось із них війна принесла вічну пам’ять про полеглого Героя, а для когось — нескінченні дні очікування повернення рідної людини з полону.

Зв'язок поколінь: родинні реліквії як оберіг

Особливістю проєкту стала його автентичність та глибокий історичний підтекст. Завдяки участі етнографині Олени Громової образи учасниць були відтворені з бездоганною точністю. Жінки на світлинах вдягнені у справжній старовинний одяг — родинні реліквії, що передавалися з покоління в покоління. Ці елементи вбрання стали символом того, що українська стійкість не з’явилася нізвідки — вона закладена в нашому генетичному коді та триває століттями.





Вдячність за надвисоку ціну

Виставку відвідали керівниця апарату Подільської РДА Юлія Шпак та заступниця Галина Крилова. Під час відкриття керівниця апарату Юлія Шпак наголосила на важливості пам’яті про подвиг кожної родини. За її словами, цей проєкт — це насамперед вшанування матерів, які віддали найцінніше — своїх синів. Вона закликала кожного пам’ятати, завдяки кому ми маємо наше сьогодні, та бути вдячними за ту надвисоку ціну, яку платять українські жінки за свободу всієї країни.

Організатори та підтримка

Ініціатива була реалізована громадською організацією «ЖІНКИ РОДУ». Підтримку у створенні та презентації цього важливого соціального проєкту надав Міжнародний Комітет Червоного Хреста. Виставка стала ще одним нагадуванням про те, що навіть у найтемніші часи горизонти надії мають залишатися видимими, поки ми тримаємося разом і бережемо пам'ять про наших захисників.