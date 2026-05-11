У новому ефірі на Politeka Online політичний аналітик Дмитро Співак підняв завісу над процесами, які зазвичай залишаються в тіні офіційних звітів.

Чому візит Блінкена до Китаю став тривожним сигналом для Києва? Яку ціну Пекін виставив за відмову від прямої військової підтримки Москви? Експерт емоційно та відверто розібрав, чи справді Захід готує ґрунт для «заморозки» конфлікту і чому наступні кілька місяців стануть вирішальними для нашої держави. Це розмова про великі гроші, ядерний шантаж та реальну політику, де немає місця сантиментам.

Вашингтон і Пекін: розподіл сфер впливу

Під час розмови на Politeka Online Дмитро Співак зазначив, що світ знову стає двополярним, де основний діалог ведеться між США та Китаєм. Експерт наголосив, що Україна в цій системі координат є надважливим, але не єдиним елементом. За його словами, останні візити американських високопосадовців до КНР свідчать про спробу знайти «точки дотику» щодо російського питання.

«Ми маємо розуміти, що великі держави завжди шукають баланс. Пекіну не потрібна сильна Росія, але йому не потрібна і поразка Путіна, яка посилить вплив Заходу в Азії», — підкреслив Співак в ефірі. Він пояснив, що зараз відбувається торг за глобальні ринки, де Україна виступає аргументом у великій суперечці.

Сигнали для України: допомога чи примус до переговорів?

Окрему увагу Дмитро Співак приділив питанню військової допомоги від союзників. В ефірі пролунала думка, що затримки з постачанням зброї можуть бути не лише логістичною проблемою, а й частиною політичного тиску. Спікер зауважив, що певні кола на Заході все ще бояться розпаду РФ і намагаються керувати ескалацією так, щоб вона не вийшла за межі контролю.

«Нам кажуть про підтримку «скільки буде потрібно», але ніхто не каже — до якого саме фіналу. Сьогодні ми бачимо, як дозування допомоги напряму корелюється з дипломатичними консультаціями між Вашингтоном та Москвою», — заявив експерт. Він закликав українське суспільство позбутися ілюзій і готуватися до складних дипломатичних маневрів восени.





Внутрішній фронт та економічне виснаження

Завершуючи свій аналіз на ефірі, Дмитро Співак торкнувся теми витривалості української економіки. Він підкреслив, що без реальної боротьби з корупцією та зміни підходів до управління державою, витримати затяжну війну буде вкрай важко. Політолог зазначив, що західні партнери дедалі пильніше стежать за кожною витраченою гривнею, і це теж є елементом великої гри.

За словами Співака, Україна має стати суб'єктом, а не об'єктом міжнародної політики. Це можливо лише через внутрішнє очищення та створення чіткої стратегії перемоги, яку не зможуть ігнорувати ні у Вашингтоні, ні у Пекіні. «Світ поважає силу і розум, а не лише скарги на несправедливість», — підсумував аналітик.