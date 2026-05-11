Коли винні не знайдені, відповідати доводиться громаді. Суд поставив крапку у справі про масове знищення дерев на Житомирщині.

Поки невідомі «чорні лісоруби» нищили вільхи під Будичанами, місцева влада не змогла забезпечити охорону лісу. Тепер за кожне зрубане дерево міській раді доведеться заплатити з власної кишені. Чому так сталося і скільки саме коштуватиме бюджету втрачений ліс — читайте у матеріалі.

Історія одного дзвінка та 117 пеньків

Все почалося ще навесні 2023 року. Хтось із небайдужих мешканців зателефонував на «гарячу лінію» екоінспекції та повідомив: біля села Будичани Житомирського району масово рубають дерева. Коли інспектори виїхали на місце, вони побачили сумну картину — 117 незаконно зрубаних вільх.

Спеціалісти підрахували збитки, і цифра виявилася вражаючою — понад 1,6 мільйона гривень. Оскільки дерева росли на землях, якими розпоряджається Чуднівська міська рада, екологи звернулися до мерії з вимогою відшкодувати втрати.

Чому за «чужі гріхи» платить міськрада?

Поліція намагалася знайти тих, хто тримав пилку в руках, але за два роки розслідування результатів так і не дало. У грудні 2025 року правоохоронці підтвердили: причетні досі не встановлені.

Тут у гру вступив Закон. Згідно з Лісовим кодексом України, якщо ліс не переданий нікому в користування і винних у порубці не знайшли, за шкоду відповідає місцева влада. Логіка проста: громада є господарем на своїй землі, і саме вона повинна стежити за тим, щоб її ресурси не розкрадали.





Мерія спочатку відмовилася платити добровільно, посилаючись на те, що йде слідство. Проте прокуратура подала позов до суду, щоб захистити інтереси держави.

Вердикт суду: Громада має бути господарем

У квітні 2026 року Господарський суд Житомирської області виніс остаточне рішення: Чуднівська міська рада повинна виплатити 1 641 281 гривню.

Як зазначив керівник екоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський, це рішення — важливий урок для всіх органів самоврядування. Законодавство чітко каже: охорона лісів — це не право, а обов’язок влади. Якщо громада не береже природу, вона несе за це фінансову відповідальність.

Це рішення суду підтвердило, що бездіяльність у питаннях екології коштує дорого, а спільна робота інспекторів та прокуратури дозволяє реально повертати гроші за знищене довкілля.





