Після тривалих перевірок та судових розглядів волинські екоінспектори домоглися справедливості: місцеве комунальне підприємство має відшкодувати величезні збитки за забруднення водойми. Поки насосні станції працювали з перебоями, у воду потрапляли нечистоти, які буквально вбили річкове життя. Хто відповів за екологічне лихо та чому сума штрафу зросла у десятки разів — розповідаємо далі.

Мільйон кубометрів бруду: з чого все почалося

Історія тягнеться ще з літа 2020 року. Тоді мешканці Луцька поскаржилися на забруднення води, і екологи вийшли на перевірку. Виявилося, що насосні станції «Луцькводоканалу» працювали з перебоями, а очистка стічних вод була, м’яко кажучи, неякісною.

Як наслідок — у водойму вилили понад півтора мільйона кубометрів брудної води. У цих стоках було все: від заліза та амонію до завислих речовин, які значно перевищували норму. Тоді підприємство визнало провину і сплатило перші 92 тисячі гривень збитків за забруднення води. Але це був лише початок.

Загибла риба та мільйонні позови

Справжня біда виявилася пізніше. Через таку концентрацію хімії у воді почала масово гинути риба. Фахівці екоінспекції провели окреме дослідження, щоб підрахувати втрати рибного господарства. Цифра шокувала — понад 8,2 мільйона гривень.

Оскільки підприємство не поспішало добровільно віддавати такі гроші, до справи долучилася прокуратура Волинської області. Правоохоронці звернулися до суду, щоб змусити водоканал відповісти за знищення біоресурсів.





Вердикт суду: екологія понад усе

Суд детально вивчив докази екологів та позицію прокурорів і став на бік держави. Позовні вимоги визнали повністю обґрунтованими. Тепер КП «Луцькводоканал» зобов’язане виплатити до бюджету 8 290 135 гривень.

Це рішення є чітким сигналом для всіх комунальних служб: економія на очисних спорудах та бездіяльність можуть обернутися катастрофічними збитками для громади та природи.