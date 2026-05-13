Це не просто малюнки — це вирок хаосу та руйнуванню. У стінах Національної бібліотеки України для дітей розгорнулася подія, яка змусила дорослих затамувати подих.

Поки дипломати та політики шукають шляхи до миру, п’ять тисяч дітей з одинадцяти країн світу вже знайшли відповідь. Їхні роботи — це маніфест покоління, яке обирає життя та екологію всупереч усім загрозам. Як малечі вдалося об’єднати світ від Японії до Німеччини та чому ці картини стали справжнім іспитом на людяність для міжнародних організацій — читайте далі.

Маніфест творення замість хаосу

Міжнародний проєкт під назвою «Майбутнє планети у наших руках!» став чимось значно більшим, ніж звичайна творча виставка. Це гучний заклик нового покоління до відродження життя. Понад 5000 учасників із 11 країн світу, включаючи Японію та Німеччину, об’єдналися, щоб нагадати людству: екологія та мир — це фундамент, без якого немає майбутнього.

Експозиція вражає своєю недитячою глибиною. Поки небо над Україною розривають звуки повітряних тривог, діти малюють світ, де природа перемагає руйнування. Це контраст, який неможливо ігнорувати: візія чистої та квітучої планети, створена тими, хто бачив жахи війни на власні очі.





Дитячий погляд як фундамент відбудови

Ключовим моментом виставки став виступ очільника Подільської районної державної адміністрації Володимира Наконечного. Він зазначив, що саме дитяча здатність бачити світло навіть у найтемніші часи має стати основою для майбутньої відбудови нашої країни.





«У цих роботах – неймовірна віра у світанок нашої землі. Поки дорослі обговорюють стратегії, діти вже зараз малюють майбутнє, за яке варто боротися. Їхня здатність бачити світло всупереч усьому – це і є справжня перемога людяності», – підкреслив Володимир Наконечний.

За його словами, дитяча творчість сьогодні — це не просто хобі, а справжній доказ незламності нашого духу.





керівниця апарату Подільської РДА Юлія Шпак

Єдність заради майбутнього: Хто допоміг мріям здійснитися

Організація заходу такого міжнародного масштабу стала серйозним випробуванням на згуртованість для багатьох інституцій. Реалізувати проєкт вдалося лише завдяки синергії державних структур, міжнародних організацій (таких як UNEP та OSCE SPU) та громадського сектору.

Важливу координаційну роль у цьому процесі взяла на себе команда Подільської РДА. Вони працювали пліч-о-пліч із екологічними комітетами та профільними міністерствами. До підтримки дитячих мрій долучилися також:

Національна спілка художників України;

БФ «Надія»;

ГО «Рідна країна».

Ця міжнародна платформа стала нагадуванням для кожного з нас: майбутнє справді належить тим, хто навіть під звуки сирен обирає творчість замість страху.





