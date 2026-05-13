Що насправді обговорюють у високих кабінетах Вашингтона та Брюсселя, коли камери вимкнені?

В ефірі Politeka Online політичний аналітик Руслан Бортник розібрав по полицях найсвіжіші сигнали від наших партнерів. Чи справді нас підштовхують до заморозки конфлікту за прикладом Північної та Південної Кореї? Чому збройна допомога стала важелем політичного тиску і чи готова українська влада до «плану Б»?

Захід змінює правила гри: допомога в обмін на поступки

Під час ефіру на Politeka Online Руслан Бортник зазначив, що період беззастережної підтримки поступово змінюється періодом «тверезого розрахунку». За словами експерта, західні еліти все частіше схиляються до думки, що вихід на кордони 1991 року в осяжній перспективі є надскладним завданням, тому починають зондувати ґрунт для альтернативних варіантів.

«Ми бачимо, як риторика «до перемоги» трансформується у «скільки необхідно для посилення позицій на переговорах». Це ключова зміна акцентів», — підкреслив Бортник у розмові. Він додав, що дозування зброї сьогодні є не лише логістичним питанням, а й інструментом, яким Україну тримають у певному політичному коридорі.

Корейський сценарій: реальність чи залякування?

Окрему увагу Руслан Бортник приділив темі заморозки війни за так званим «корейським сценарієм». В ефірі пролунала думка, що створення демілітаризованої зони та відкладення питання територій «на потім» стає предметом серйозних дискусій серед міжнародних посередників. Експерт пояснив, що для Заходу це спосіб зупинити кровопролиття, не визнаючи при цьому територіальних загарбань Росії офіційно.

«Це дуже болючий шлях для українського суспільства, але ігнорувати те, що цей план лежить на столі, вже неможливо. Питання лише в тому, які гарантії безпеки ми отримаємо натомість — реальний вступ до НАТО чи чергові запевнення», — зазначив аналітик під час ефіру.

Внутрішні виклики та втома від невизначеності

Руслан Бортник також торкнувся теми внутрішньої стійкості України. Він зауважив, що економічне виснаження та мобілізаційні процеси створюють додатковий тиск на владу. В ефірі було наголошено, що без чіткої стратегії «що далі» суспільству стає все важче підтримувати високий рівень консолідації.

«Люди хочуть розуміти часові рамки та кінцеву мету. Невизначеність — це найгірший ворог у затяжній війні», — поділився думками експерт. На завершення ефіру на Politeka Online Руслан Бортник резюмував, що найближчі місяці стануть часом «великої інвентаризації» можливостей як України, так і її союзників, що зрештою призведе до перегляду всієї архітектури конфлікту.