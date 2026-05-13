Печерський районний суд столиці виніс рішення, за яким Федерація профспілок України може повернутися до своєї історичної будівлі - Будинку профспілок у центрі Києва.



Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив голова ФПУ Сергій Бизов.

Суд зняв заборону розміщення Федерації профспілок України в Будинку профспілок

- повідомив Сергій Бизов.

Він пояснив, що сама будівля ще перебуває під арештом в рамках кримінального провадження щодо колишніх очільників ФПУ, але тепер за рішенням суду Федерація профспілок зможе повернутися до нього.

Це повернення додому. Ти повертаєшся додому, коли ти був довгий час у вигнанні, коли твої речі, твої кабінети, все було запечатане, коли твоїх колег, членів профспілок під автомати виводили з їхніх кабінетів, коли ти виходив на Майдан з військовими, щоб відстояти свої права. Це довгий час боротьби і поневірянь. сьогоднішнє рішення повертає нас додому - описав свої емоції від цього важливого рішення.



Голова ФПУ наголосив, що це перемога верховенства права і він вдячний суддям та всім, хто стояв у цій боротьбі на стороні профспілок.

Ми знали, що рано чи пізно ми повернемось. Це великий день для кожного профспілковця, рядового члена профспілки, для кожної людини праці. Мільйони людей пройшли через цю будівлю. Це символ не тільки профспілкового руху, а символ Майдану. І для нас це сьогодні велика, знаменна подія - наголосив Бизов.



За словами голови ФПУ, він очікує, що вже за кілька тижнів профспілки зможуть повернутися до будівлі. Для цього залишилися ще деякі процедурні моменти, зокрема АРМА має розірвати договір з управителем.

Відповідаючи на уточнююче питання про орендарів, які зараз перебувають у Будинку профспілок, Сергій Бизов наголосив, що ФПУ перебуває у максимальній співпраці з урядом і, що всі представники держструктур, яким потрібні приміщення і які зараз перебувають у цій будівлі, зможуть користуватися нею і надалі.

Нагадаємо

Як писав раніше УНН, голова ФПУ Сергій Бизов в одному з інтервʼю повідомив, що Федерація профспілок України продовжує боротися в суді за повернення Будинку профспілок, який розташований в центрі столиці. Він висловив впевненість, що найближчим часом профспілковий рух повернеться додому.

Будинок профспілок за рішенням суду було передано в управління АРМА. Цей актив був під арештом у 2022 та 2023 роках в рамках справи про привласнення державного майна. У 2025 році арешт був знятий, проте вже 3 червня 2025 року Печерський районний суд повторно наклав арешт на цей об’єкт.

Агентство уклало договір управління з переможцем відкритого конкурсу – ним став консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет".

За даними журналістського розслідування, до складу консорціуму входить компанія, що може бути повʼязана з одним із попередніх бенефіціарів активу. У публікації також згадувалося ім’я віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної у контексті минулих родинних зв’язків. Вона категорично спростувала будь-яку свою причетність до можливої схеми. Після того як виник скандал, нардепи вимагали відставки тодішньої голови АРМА Олени Думи.

Перевірка, яку проводило АРМА з 20 серпня по 5 вересня 2025 року, зафіксувала порушення окремих умов договору управління активом.

Будинок профспілок – це адміністративна будівля, у якій раніше розташовувалась Федерація профспілок України. Під час Революції гідності там був Штаб національного спротиву. Будинок майже повністю згорів у лютому 2014 року. Протягом 2016–2018 років його відновив приватний інвестор.