Понад 30 прокурорів у Хмельницькій області подали до суду після того, як їхню групу інвалідності скасували, а більше ніж половина з них домоглися повернення інвалідності.



Про це йдеться в розслідуванні NGL.media, опублікованому в понеділок, 11 травня.

У Міністерстві охорони здоров’я у відповідь на запит журналістів повідомили, що після скандалу з керівницею Хмельницького обласного МСЕК Тетяною Крупою, у якої знайшли великі статки, на Хмельниччині скасували інвалідність 33 прокурорам із 78, які потрапили під перевірку, ще 23 — змінили групу інвалідності. Перевірки тривають досі.





NGL.media зазначає, що перевірку обґрунтованості рішень МСЕК про інвалідність проводить Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності в Дніпрі. Усі прокурори мали пройти там обстеження, щоб довести обґрунтованість своєї групи інвалідності. Однак, за інформацією журналістів, не всі погодилися проходити перевірку. Так, прокурор Хмельницької облпрокуратури Олександр Терлецький з інвалідністю II групи не поїхав до Дніпра, і йому автоматично скасували інвалідність і звільнили. Зараз він через суд намагається повернути свою посаду.

За інформацією розслідувачів, 32 із 33 прокурорів, яким скасували інвалідність, оскаржують рішення в адміністративному суді. Із них 18 людей через суд змогли повернути собі групу інвалідності, і тільки в п’яти випадках суд підтвердив законність рішення НДІ, який скасував інвалідність.



Прокурори з інвалідністю I або II групи, окрім зарплати, отримують пенсію у розмірі 60% посадового окладу.



"Базовий оклад прокурора окружної прокуратури зараз складає 52,5 тис. грн, тож пенсія з інвалідності сягатиме майже 30 тис. грн. Щоправда, існує обмеження на пенсії, які не мають перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність; цього року – це 25 950 грн", - пишуть журналісти.

Вони зазначають, що суди ставали на бік прокурорів переважно через процедурні порушення під час перевірок. Зокрема, судді вказували, що листи ДБР або НАБУ не є належною процесуальною підставою для початку перевірки інвалідності.

Також частину рішень про скасування інвалідності ухвалювали заочно або без належного повідомлення прокурорів про перевірки. Деякі прокурори заявляли, що самі приїжджали до Дніпра на перевірку, але рішення про скасування їм інвалідності вже були ухвалені без їхньої участі.