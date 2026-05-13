Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час робочої поїздки у війська ознайомився з організацією підготовки військовослужбовців 225-го окремого штурмового полку.

За словами Сирського, в умовах кількісної переваги противника одним із ключових факторів залишається якісна підготовка українських воїнів. Він наголосив, що успішне виконання бойових завдань, впевненість бійців та збереження їхнього життя напряму залежать від ефективності практичного навчання і постійних тренувань, максимально наближених до реальних умов сучасної війни.

У 225-му окремому штурмовому полку військовослужбовці проходять підготовку на сучасній навчально-матеріальній базі. Бійці тренуються з протидії БпЛА, відпрацьовують проходження смуги перешкод, використовують страйкбольне спорядження, тепловізори, засоби імітації та вдосконалюють навички тактичної медицини.

Головнокомандувач підкреслив, що різні сценарії дій у підрозділі відпрацьовуються до автоматизму, адже чим складніше та реалістичніше тренування — тим ефективніше воїн діє безпосередньо у бою.

Сирський також подякував військовослужбовцям 225-го окремого штурмового полку за мужність, вірність присязі та ефективне знищення російських окупантів, наголосивши, що боротьба за Україну триває.