Нерест у розпалі, а отже — контроль стає жорсткішим. Поки риба йде на відкладання ікри, браконьєри розставляють свої пастки, але цього разу їм завадили.

Державна екологічна інспекція Центрального округу разом із водною поліцією та журналістами провела масштабний рейд на Черкащині та Полтавщині. Результат вражає: вилучено сотні метрів сіток, а десятки кілограмів риби повернулися у воду. Читайте, як проходило полювання на порушників та скільки ще триватимуть суворі заборони на вилов.

Рейд під прицілом камер: 980 метрів «смерті» для риби

8 травня 2026 року інспектори Пункту екологічного контролю № 1 влаштували справжню перевірку в акваторії Сулинського заказника, що в межах Градизької громади. До них приєдналася водна поліція Полтавської та Черкаської областей, а за процесом уважно стежили журналісти телеканалу «Інтер».

Спільними зусиллями вдалося виявити та витягти з води 14 ліскових сіток. Їхня загальна довжина склала понад 980 метрів — це майже цілий кілометр незаконних знарядь лову. Самих власників сіток на місці не застали, але плани їм зіпсували суттєво.

Живих — у воду, снулих — до бюджету

Головною метою було не просто знайти сітки, а врятувати рибу для подальшого розмноження. Усю живу рибу, яка потрапила в пастки, правоохоронці та екологи обережно виплутали та випустили назад у природне середовище.

Проте частина улову (близько 81 кг) вже була мертвою. Цю рибу не викинули: її здали на спеціальний пункт, а виручені від продажу кошти підуть напряму до державного бюджету.

Пам’ятка рибалкам: нерестові терміни 2026

Екоінспекція нагадує, що зараз діє сувора заборона, аби дати природі шанс відновитися. Якщо ви помітили браконьєрів, про це можна повідомити через додаток «ЕкоЗагроза».

Коли не можна рибалити:

У річках та їхніх основних руслах — до 20 травня 2026 року .

та їхніх основних руслах — до . У водосховищах , ставках та озерах — до 10 червня 2026 року .

, ставках та озерах — до . У придаткових водах річок — до 30 червня 2026 року .

річок — до . Заборона на вилов річкових раків діє до 30 червня 2026 року.

Така взаємодія екологів, поліції та медіа робить боротьбу з браконьєрством прозорою та показує: кожен метр незаконної сітки рано чи пізно буде знайдений.