Державна екологічна інспекція Центрального округу разом із водною поліцією та журналістами провела масштабний рейд на Черкащині та Полтавщині. Результат вражає: вилучено сотні метрів сіток, а десятки кілограмів риби повернулися у воду. Читайте, як проходило полювання на порушників та скільки ще триватимуть суворі заборони на вилов.
Рейд під прицілом камер: 980 метрів «смерті» для риби
8 травня 2026 року інспектори Пункту екологічного контролю № 1 влаштували справжню перевірку в акваторії Сулинського заказника, що в межах Градизької громади. До них приєдналася водна поліція Полтавської та Черкаської областей, а за процесом уважно стежили журналісти телеканалу «Інтер».
Спільними зусиллями вдалося виявити та витягти з води 14 ліскових сіток. Їхня загальна довжина склала понад 980 метрів — це майже цілий кілометр незаконних знарядь лову. Самих власників сіток на місці не застали, але плани їм зіпсували суттєво.
Живих — у воду, снулих — до бюджету
Головною метою було не просто знайти сітки, а врятувати рибу для подальшого розмноження. Усю живу рибу, яка потрапила в пастки, правоохоронці та екологи обережно виплутали та випустили назад у природне середовище.
Проте частина улову (близько 81 кг) вже була мертвою. Цю рибу не викинули: її здали на спеціальний пункт, а виручені від продажу кошти підуть напряму до державного бюджету.
Пам’ятка рибалкам: нерестові терміни 2026
Екоінспекція нагадує, що зараз діє сувора заборона, аби дати природі шанс відновитися. Якщо ви помітили браконьєрів, про це можна повідомити через додаток «ЕкоЗагроза».
Коли не можна рибалити:
- У річках та їхніх основних руслах — до 20 травня 2026 року.
- У водосховищах, ставках та озерах — до 10 червня 2026 року.
- У придаткових водах річок — до 30 червня 2026 року.
- Заборона на вилов річкових раків діє до 30 червня 2026 року.
Така взаємодія екологів, поліції та медіа робить боротьбу з браконьєрством прозорою та показує: кожен метр незаконної сітки рано чи пізно буде знайдений.