В ефірі Politeka Online політичний експерт Дмитро Співак відверто розібрав сценарії, які сьогодні обговорюють у Вашингтоні та Брюсселі. Чи готують нас до «великого обміну»? Хто з партнерів уже почав грати у власну гру за рахунок України? Співак без прикрас розповів про підводні камені міжнародної допомоги та пояснив, чому найближчі місяці стануть вирішальними для нашої незалежності.

Західна стратегія: допомога чи керований конфлікт?

Під час розмови Дмитро Співак звернув увагу на те, що обсяги та швидкість надання військової допомоги часто виглядають як спроба тримати ситуацію в стані рівноваги, а не забезпечити швидку перемогу. На ефірі було наголошено, що така стратегія «дозованої підтримки» дозволяє великим гравцям залишати простір для маневру в перемовинах із агресором.

«Нас поступово привчають до думки, що ресурси не безмежні, а цілі мають бути реалістичними. Але чиї це цілі — наші чи їхні?» — поставив риторичне питання Співак. Він підкреслив, що за кожним пакетом допомоги стоїть не лише солідарність, а й жорсткий прагматичний розрахунок політичних еліт Заходу, які передусім дбають про власну стабільність.

Нова архітектура миру: сценарії, які лякають

Окремий блок ефіру на Politeka Online був присвячений обговоренню можливих планів завершення війни, які дедалі частіше з’являються у світових медіа. Дмитро Співак застеріг, що спроби заморозити конфлікт без реальних гарантій безпеки можуть стати пасткою для майбутніх поколінь українців.

«Сьогодні за нашою спиною малюють карти, де кордони визначаються не міжнародним правом, а ситуацією на фронті. Це небезпечний шлях, який веде до нескінченної війни в майбутньому», — заявив експерт під час прямої мови. Співак зазначив, що Україна має бути суб’єктом, а не об’єктом цих переговорів, інакше за нас вирішать те, з чим ми ніколи не погодимося.





Внутрішні виклики та втома суспільства

Дмитро Співак також торкнувся теми внутрішньої єдності. Він зауважив, що соціальна напруга та економічні труднощі створюють ідеальні умови для зовнішніх маніпуляцій. В ефірі пролунала думка, що влада має бути максимально відвертою з народом щодо реального стану справ.

«Люди втомлюються не від війни, а від несправедливості та невідомості. Коли на фронті гинуть герої, а в тилу продовжуються дивні ігри, це підриває фундамент держави», — поділився думками Співак. На завершення ефіру він додав, що лише сильна внутрішня позиція дозволить Україні вистояти у великому геополітичному торзі, який вже розпочався.