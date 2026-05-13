Депутатка Київради Людмила Ковалевська відверто прокоментувала останні гучні розслідування НАБУ та САП. На її переконання, корупція топпосадовців — це не просто крадіжка грошей, а «Ахіллесова п’ята» нашої оборони, яка робить державу вразливою перед зовнішнім тиском.
Професійна робота антикорупціонерів
Останні дії антикорупційних органів, спрямовані на розслідування діяльності впливових посадовців та наближених до влади осіб, отримали широку підтримку у політичних колах. Людмила Ковалевська привітала зусилля НАБУ та САП, наголосивши, що професіоналізм детективів має трансформуватися у реальні судові рішення.
«Я вітаю і безперечно підтримую роботу НАБУ і САП у справах, які стосуються Міндіча, Галущенка, Чернишова та інших фігурантів. Антикорупційні органи зробили сильну, професійну роботу. І тепер дуже важливо довести ці справи до суду — і до справедливих вироків», — зазначає Людмила Ковалевська.
Корупція як інструмент зовнішнього тиску
На думку депутатки, головна небезпека хабарництва під час війни полягає не лише в економічних збитках. Корупція у найвищих ешелонах влади стає політичною зброєю в руках тих, хто прагне схилити Україну до невигідних поступок.
«Безпрецедентна корупція у найвищих кабінетах створила слабке місце, Ахіллесову п’яту нашої оборони. Бо поки військові захищають територіальну цілісність України, корупція у владі відкриває інший фронт — політичний. Вона робить керівництво держави вразливим до зовнішнього тиску», — наголошує спікерка.
Криза, що має зробити нас стійкішими
Депутатка переконана, що нахабство «5–6 менеджерів» перетворилося на інструмент тиску на всю країну. Проте вихід із цієї ситуації є — це очищення влади та реальна відповідальність перед законом.
«Величезна проблема в тому, що саме корупція малоосвічених і нахабних 5–6 менеджерів, дійсно стала інструментом тиску на Україну — щоб змусити нас до поступок, які можуть дорого коштувати державі. Сподіваюсь, справи дійдуть до вироків. А держава вийде з цієї кризи сильнішою — не зручнішою для тиску, а стійкішою до нього», — резюмувала Людмила Ковалевська.