Поки українська армія та народ виборюють право на існування, у найвищих кабінетах країни відкрився "другий фронт".

Депутатка Київради Людмила Ковалевська відверто прокоментувала останні гучні розслідування НАБУ та САП. На її переконання, корупція топпосадовців — це не просто крадіжка грошей, а «Ахіллесова п’ята» нашої оборони, яка робить державу вразливою перед зовнішнім тиском.

Професійна робота антикорупціонерів

Останні дії антикорупційних органів, спрямовані на розслідування діяльності впливових посадовців та наближених до влади осіб, отримали широку підтримку у політичних колах. Людмила Ковалевська привітала зусилля НАБУ та САП, наголосивши, що професіоналізм детективів має трансформуватися у реальні судові рішення.

«Я вітаю і безперечно підтримую роботу НАБУ і САП у справах, які стосуються Міндіча, Галущенка, Чернишова та інших фігурантів. Антикорупційні органи зробили сильну, професійну роботу. І тепер дуже важливо довести ці справи до суду — і до справедливих вироків», — зазначає Людмила Ковалевська.

Корупція як інструмент зовнішнього тиску

На думку депутатки, головна небезпека хабарництва під час війни полягає не лише в економічних збитках. Корупція у найвищих ешелонах влади стає політичною зброєю в руках тих, хто прагне схилити Україну до невигідних поступок.

«Безпрецедентна корупція у найвищих кабінетах створила слабке місце, Ахіллесову п’яту нашої оборони. Бо поки військові захищають територіальну цілісність України, корупція у владі відкриває інший фронт — політичний. Вона робить керівництво держави вразливим до зовнішнього тиску», — наголошує спікерка.