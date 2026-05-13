З початку травня у місті запрацював спеціальний пункт контролю, і перші результати не забарилися. Під час патрулювання інспектори виявили чергове стихійне звалище прямо біля води. Хто має прибрати непотріб та як працює нова система нагляду за довкіллям — розповідаємо далі.

Експеримент у дії: у Кропивницькому з'явився ПЕК № 2

З 1 травня 2026 року в Кропивницькому стартував особливий проект від профільного міністерства та Держекоінспекції України. У місті запрацював Пункт екологічного контролю № 2 (ПЕК № 2). Його мета — не просто фіксувати порушення, а діяти на випередження, щоб люди менше шкодили природі, а ресурси використовувалися з розумом.

Як випливає з досвіду роботи аналогічних підрозділів, такі пункти дозволяють оперативніше реагувати на скарги мешканців та самостійно виявляти проблемні зони.

Звалище на березі Біянки: перша знахідка інспекторів

Вже за кілька днів роботи, 6 травня, інспектори нового пункту під час обходу території Кропивницької міськради натрапили на неприємну картину. На березі річки Біянка, прямо в захисній смузі, де будь-який бруд миттєво потрапляє у воду, невідомі влаштували звалище побутового сміття.

Аудит ділянки показав наступне:





прибережна смуга річки Біянка у м. Кропивницький. Площа забруднення: близько 20 квадратних метрів.

близько 20 квадратних метрів. Характер відходів: звичайне побутове сміття, яке мали б вивезти на полігон, а не залишати біля води.

Хто відповідатиме за прибирання?

Екоінспектори не просто зафіксували факт засмічення, а вже запустили механізм ліквідації звалища. Оскільки територія належить місту, відповідальність за її чистоту несе місцева влада.

Держекоінспекція Придніпровського округу вже направила офіційний лист до Кропивницької міської ради. У документі вимагають негайно вжити заходів та очистити берег річки від несанкціонованого сміття. Тепер справа за комунальниками, а екоінспектори обіцяють і надалі тримати руку на пульсі екологічного стану міста.