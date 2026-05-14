Нічна атака 14 травня 2026 року залишила по собі не лише чергові руйнування в країні, а й запитання, які зазвичай обговорюють пошепки.

Вперше за довгий час ворожий «Шахед» обрав своєю ціллю не об’єкт інфраструктури, а приватний будинок у елітному селищі, де проживають діти народного депутата Сергія Шахова. Раніше маєтки можновладців та «сильних світу цього» здавалися острівцями безпеки, куди залізне «сміття» окупантів майже не долітало. Чи був цей удар випадковим, чи ми стали свідками зухвалого замаху та прямого попередження українській еліті.

Нічний терор у Конча-Заспі

Під час масованої нічної атаки Росії, яка відбулася 14 травня, під удар потрапив об’єкт, що не вписується у звичні звіти про пошкодження електромереж чи складів. Народний депутат Сергій Шахов повідомив, що ворожий безпілотник атакував приватний будинок у Конча-Заспі, де проживали його діти.

Наслідки влучання виявилися серйозними: на опублікованих політиком кадрах видно зруйновані стіни та понівечене приміщення. Окрім фізичних руйнувань від самого удару, всередині будівлі стався справжній потоп. Попри масштаб пошкоджень, головним є те, що обійшлося без людських жертв — діти парламентаря наразі перебувають у безпеці.





«Цілеспрямоване влучання»: версія депутата

Сергій Шахов не став приховувати своїх емоцій та відкрито заявив у соціальних мережах, що не вважає цей інцидент випадковістю. У своєму повідомленні він кілька разів підкреслив, що «Шахед» влучив у будинок його дітей абсолютно цілеспрямовано.

Більше того, нардеп розцінює цю подію не просто як акт тероризму, а як особисту загрозу або політичний тиск. «Сприймаю цю атаку як послання», — написав Шахов у Instagram. Такі слова дають підстави припускати, що мова може йти про спробу замаху або залякування, спрямоване на представників законодавчої влади України.

Цей випадок викликав жваве обговорення в суспільстві, адже за весь час повномасштабного вторгнення елітні райони під Києвом, де мешкають можновладці та депутати, вкрай рідко ставали цілями подібних атак.

Проте у цій історії є ще один важливий підтекст: якщо російські терористи так запекло намагалися поцілити саме в родину Сергія Шахова, це може бути найкращим підтвердженням того, що його діяльність є ефективною та заважає планам окупантів.

Для багатьох це виглядає як своєрідне «визнання» з боку ворога — якщо по тобі б'ють персонально, значить, ти все робиш правильно і твій голос справді чути там, де Кремль хотів би тиші.