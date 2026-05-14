Коли війна забирає найдорожче — батька чи матір, світ дитини назавжди втрачає свої барви. Проте ми маємо силу повернути цим дітям віру в добро та подарувати їм омріяний відпочинок.

Фонд «Твоє Майбутнє» оголошує великий збір для тих, хто сьогодні потребує нашої підтримки найбільше — дітей наших загиблих захисників. Це історія про те, як невеликий внесок кожного може перетворитися на справжнє свято серед Карпатських гір для ста маленьких сердець. Дізнайтеся, як долучитися до благородної справи та стати частиною великої родини благодійників.

Вісім років на варті дитячих мрій

Благодійний фонд «Твоє Майбутнє» вже тривалий час об’єднує людей, які не можуть залишатися осторонь чужого лиха та закривати очі на труднощі вразливих категорій населення. За вісім років невтомної праці організація стала справжнім символом надії для тисяч українців.

Результати роботи фонду говорять самі за себе:

Реалізовано 98 проєктів на загальну суму понад 51,5 мільйона гривень .

на загальну суму понад . Допомогу отримали 10 320 дітей вразливих категорій.

вразливих категорій. Успішно впроваджено 5 міжнародних грантів.

Освіта та відпочинок як ліки для душі

Одним із ключових векторів діяльності фонду є турбота про дітей, чиї батьки загинули на фронті або перебувають у ворожому полоні. Організатори розуміють, що таким дітям критично важливо хоча б на короткий час змінити обстановку та отримати нові позитивні враження.

Лише за 2025 рік фонд організував закордонні поїздки для 450 дітей. Географія відпочинку була надзвичайно широкою:





По 100 дітей відвідали сонячні узбережжя Болгарії та Греції .

відвідали сонячні узбережжя та . Ще 250 дітей побували у великому європейському турі, що охопив Угорщину, Австрію, Чехію та Німеччину.

Новий виклик: збір на відпочинок у «Буковинській Трої»

Зараз фонд «Твоє Майбутнє» шукає друзів та партнерів для реалізації нового важливого завдання — організації відпочинку для 100 дітей загиблих воїнів у мальовничому таборі «Буковинська Троя».

Програма розрахована на 14 ночей і включає все необхідне: комфортний трансфер, проживання та повноцінне харчування. Вартість однієї путівки, що подарує дитині два тижні спокою та радості, складає 22 400 гривень.

Загальний бюджет проєкту — 2 240 000 гривень. Перший заїзд заплановано вже на 1 червня 2026 року, тому часу на збір залишилося зовсім небагато.

Як допомогти малечі?

Кожна гривня має значення, адже саме з маленьких внесків складаються великі можливості. Підтримати проєкт можна за наступними реквізитами:



Банка проєкту в Monobank

Конверт Приват24





Долучайтеся до створення кращого майбутнього для тих, чиї батьки віддали за наше «сьогодні» найцінніше. Ваша небайдужість — це найкращий подарунок для дитини, яка мріє про літо без війни.