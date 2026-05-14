13 травня у м. Сарни відбулася робоча нарада за участю начальника Рівненської ОВА Олександра Коваля та начальника Житомирської ОВА Віталія Бунечка, представників територіальних громад, лісогосподарських підприємств і правоохоронних органів.

Участь у заходів взяв начальник ДЕІ Поліського округу Євгеній Медведовський.





Головною темою зустрічі стало врегулювання проблемних питань, пов’язаних із самозалісеними земельними ділянками, незаконними порубками та відповідальністю ОМС за охорону лісових насаджень на землях комунальної власності.

Звертаючись до учасників заходу, Євгеній Медведовський наголосив, що ДЕІ Поліського округу системно реалізовує вимоги ЗУ щодо збереження лісів та рішення РНБО, введеного в дію Указом Президента України Володимира Зеленського, у частині захисту та відновлення лісів.

За словами начальника Інспекції , на Житомирщині вже ідентифіковано понад 23 тисячі гектарів самозалісених земельних ділянок, а на Рівненщині – майже 63 тисячі гектарів, які потенційно можуть бути віднесені до самозалісених територій (ідентифіковано близько 1,5 тис. га).

Окрему увагу під час наради приділили проблемі масових незаконних порубок на землях комунальної власності та у лісах, які не передані у користування. У ДЕІ Поліського округу наголосили, що чинне законодавство прямо покладає на органи місцевого самоврядування обов’язок забезпечувати охорону таких лісів та здійснювати контроль за дотриманням природоохоронного законодавства.

Водночас в Інспекції зазначають: масові порубки десятків і сотень дерев не можуть відбуватися за один день, а тому громади мають оперативно реагувати на подібні факти, повідомляти правоохоронні та контролюючі органи.

Очільник ДЕІ Поліського округу навів низку резонансних випадків незаконних порубок, зокрема на територіях самозалісених земель та об’єктів ПЗФ, які підлягають особливій охороні. Було наголошено, що органи місцевого самоврядування, на території яких розташовані такі об’єкти, беруть на себе охоронні зобов’язання та повинні забезпечувати належне збереження природних ресурсів як особливо цінних територій для держави та екосистеми України. Водночас у деяких громадах незаконні порубки набули фактично системного характеру, що свідчить про недостатній рівень контролю та охорони таких земель.

Разом із тим у ДЕІ Поліського округу відзначили і позитивні приклади відповідального підходу громад. Зокрема, частина територіальних громад добровільно відшкодувала шкоду довкіллю внаслідок незаконних порубок, у досудовому порядку.

Також як приклад конструктивної позиції було наведено рішення Хорошівської селищної ради, яка після виявлення випадків незаконних порубок ухвалила рішення про заборону проведення розліснення земель комунальної власності на період проведення інвентаризації самозалісених земельних ділянок.

Окремо учасники наради відзначили досвід Брусилівської селищної ради, де для охорони самозалісених земель та посилення контролю у цій сфері створено власне комунальне підприємство.

У ДЕІ Поліського округу підкреслили, що Інспекція усвідомлює: відшкодування багатомільйонних збитків може стати серйозним фінансовим навантаженням для місцевих бюджетів. Саме тому одним із ключових завдань має бути не лише стягнення шкоди, а передусім встановлення конкретних осіб-порушників, які здійснювали незаконні порубки, та відшкодування збитків саме за їх рахунок.

За результатами наради учасники домовилися провести додаткові зустрічі окремо у кожній області із залученням представників правоохоронних органів та профільних служб для координації спільних дій щодо протидії незаконним порубкам і збереження лісів.«Сьогодні наше спільне завдання – не лише зберегти ліси, а й забезпечити їх відновлення для майбутніх поколінь. Це відповідальність і держави, і громад, і правоохоронної системи. Лише спільними зусиллями ми зможемо ефективно протидіяти незаконним порубкам та зберегти природні ресурси України», – підсумував начальник ДЕІ Поліського округу.