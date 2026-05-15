Готуйтеся до кілометрових черг та тижнів очікування. В ефірі каналу «Акценти» розібрали нову медичну реальність, яка чекає на українців уже за кілька днів.

Влада обіцяє «кібербезпеку», а на ділі — будує стіну між пацієнтом і лікуванням. Відтепер жодних «швиденько телефоном» чи допомоги медсестри — тільки особистий візит, запис заздалегідь і нескінченні паперові перепони. Чому замість реальної допомоги ми отримали цифрові тортури, і кому вигідно, щоб ви менше ходили до профільних фахівців.

Цифрові кайдани для лікарів і пацієнтів

Як стало відомо під час ефіру, з 20 травня в Україні змінюються правила гри в медичних інформаційних системах. Згідно з новим наказом НСЗУ, впроваджується жорсткий принцип персональної відповідальності: кожен лікар працюватиме лише під власним логіном.

«Прощаємося зі зручністю, коли медсестра швидко робила направлення, поки лікар приймає когось іншого. Тепер тільки повноцінний прийом у лікаря», — йшлося в ефірі. Це означає, що медсестри більше не зможуть розвантажувати сімейних лікарів, виконуючи рутинну технічну роботу. Кожен «папірець» тепер вимагатиме особистої присутності лікаря в системі.

Кінець "консультаціям по телефону"

Найбільшим ударом для пацієнтів стане неможливість отримати направлення дистанційно. Якщо раніше можна було зателефонувати своєму сімейному лікарю і за кілька хвилин мати електронний документ для візиту до кардіолога чи невролога, то тепер цей шлях закрито.

«Навіть ніяких "швиденько по телефону". Треба прийти особисто до сімейного, щоб отримати направлення до вузького спеціаліста. Якщо ви вже стоїте під кабінетом профільного лікаря без направлення — отримати його дзвінком більше не вийде», — пояснили на каналі «Акценти». Це створює штучні бар'єри, особливо для людей з сіл, пенсіонерів та маломобільних пацієнтів.

Справжня мета реформи — економія на здоров'ї?

В ефірі пролунала думка, що за гарними словами про «захист персональних даних» ховається цинічний розрахунок. Чим складніше людині потрапити до вузького спеціаліста, тим менше грошей держава витратить на медичні послуги.

«Справжня ціль нововведень — ще більше заощадити кошти і зменшити навантаження на медичну систему. А зробити це можна, якщо звузити доступ людей до конкретних фахівців — невропатолога чи нейрохірурга. Замість лікування — бюрократія. Замість швидкої допомоги — втрачений час і ускладнення», — зазначили в ефірі. Пацієнтам натякають: або стійте тижнями в чергах державних клінік, або йдіть у приватні, якщо маєте на це гроші.





Бюрократія під час війни

Особливе обурення викликає те, що такі обмеження вводяться в країні, де йде війна, де тисячі людей мають хронічні хвороби через стрес та поранення. Замість того, щоб шукати кадри чи піднімати зарплати медикам, система додає їм навантаження, яке раніше закривав середній медперсонал. Для молодої мами чи людини з онкологією кожен такий «квест» — це не просто стрес, а реальний ризик для життя.





