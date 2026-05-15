Екологічна ситуація в Україні залишається напруженою, і браконьєри та порушники не припиняють свою діяльність навіть у складні часи.

З 8 по 15 травня 2026 року Державна екологічна інспекція України провела масштабні перевірки по всій країні. Результати вражають: сотні протоколів, мільйонні збитки та кримінальні провадження за знищення природи. Найрезонансніші випадки зафіксовані на Миколаївщині та Одещині.

Масштаби перевірок: сотні порушників за тиждень

Протягом одного тижня, з 8 по 15 травня, екоінспектори по всій Україні працювали у посиленому режимі. Вони провели 466 заходів контролю, перевіряючи ліси, водойми, підприємства та земельні ділянки. Результатом цієї роботи стало складання 415 протоколів про адміністративні правопорушення.

Загальна сума накладених штрафів склала 101 тисячу гривень, з яких 86 тисяч гривень вже стягнуто до Державного бюджету. Це свідчить про те, що інспекція не лише фіксує порушення, а й забезпечує реальне покарання для тих, хто наносить шкоду довкіллю.

Мільйонні збитки та кримінальна відповідальність

Проте, штрафи – це лише вершина айсберга. Набагато серйознішими є розрахунки збитків, нанесених природі. За цей тиждень екоінспектори нарахували збитків на приголомшливу суму – 7 мільйонів 98 тисяч гривень.

Держава активно працює над стягненням цих коштів: пред’явлено претензій та позовів на суму 1 мільйон 220 тисяч гривень, а вже стягнуто у добровільному та примусовому порядку майже 992 тисячі гривень. Найрезонансніші справи, де суми збитків вимірюються мільйонами, передаються до правоохоронних органів для відкриття кримінальних проваджень.





Екологічні катастрофи на Півдні: заповідник-звалище та вирубка дубів

Найбільш кричущі порушення зафіксовано на Півдні України:

Миколаївська область: Інспекція Південно-Західного округу нарахувала збитки на суму 2 мільйони 728 тисяч 350 гривень за засмічення земель водного фонду. Це особливо цинічно, оскільки сміттям закидали ділянку в межах об’єкту природно-заповідного фонду – Гідрологічного заказника місцевого значення «Катеринівське водосховище». Матеріали цієї справи вже направлено до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області для подальшого розслідування.

Одеська область: У цьому ж окрузі екоінспектори виявили незаконну рубку 91 сироростучого дерева породи дуб на території Південнівської міської територіальної громади. Дерева були зрубані "до ступеня припинення росту", що нанесло збитки на суму 926 тисяч 616 гривень. Матеріали цієї справи також направлено до правоохоронних органів (ВП № 4 Одеського РУП № 2) для притягнення винних до відповідальності.





