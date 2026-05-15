Чи може звичайний школяр змінити долю цілого району, а згодом і країни? На Подолі доводять — це не просто можливо, а вже відбувається.

Голова Подільської РДА Володимир Наконечний завітав до ліцею «Меридіан», щоб почути тих, від кого залежить наше завтра. Замість нудних звітів — гострі питання про кар'єру, замість формалізму — ідея створення єдиного інтелектуального простору Києва. Як виховують білінгвальних лідерів, чому досвід елітного закладу хочуть зробити доступним для всіх і про що насправді мріють сучасні підлітки — читайте у репортажі з місця події.

Не просто лекція, а виклик для влади

Поділ завжди вважався душею Києва та осередком знань. Нещодавно Українсько-Американський ліцей «Меридіан» став майданчиком для незвичної зустрічі. Голову Подільської РДА Володимира Наконечного запросив не директор чи міністерство, а президент учнівського самоврядування Назар Стасюк.

Зустріч зі старшокласниками швидко переросла рамки «візиту ввічливості». Учні 8–11 класів влаштували справжню дискусію про професійне самовизначення та роль молоді в державі. У світі, де все змінюється щохвилини, ці підлітки вже сьогодні замислюються, як бути корисними суспільству та знайти свій шлях у глобальному житті.

Освіта за стандартами майбутнього

Ліцей «Меридіан» під керівництвом директора Романова Кумарбека впроваджує модель, яка здається фантастикою для багатьох звичайних шкіл. Тут українська програма поєднується з міжнародними підходами, а білінгвальне навчання (двома мовами) є нормою. Мультикультурність закладу готує дітей до кар'єри дипломатів та експертів з міжнародних відносин.

Атмосфера в ліцеї тримається на семи китах, закладених у назву MERIDIAN: мотивація, емпатія, повага, гідність, чесність, гнучкість та ненасильство. Це виховує не просто «хороших учнів», а людей з критичним мисленням.





Пряма мова: погляд на майбутнє

Голова Подільської РДА Володимир Наконечний був відверто вражений рівнем підготовки молоді:

«Сьогодні ми побачили майбутню інтелектуальну еліту України. Мене вразило критичне мислення та зрілість лідерських якостей вихованців «Меридіана». Ми прагнемо, щоб кращі практики цього ліцею стали доступними для ширшого кола освітян району. Наше завдання – згуртувати молодь навколо ідеї служіння громаді».

Директор ліцею Романов Кумарбек наголосив на важливості таких зустрічей для дитячої психології:

«Візит керівництва РДА та відкритий діалог – це потужний стимул для дітей відчути свою відповідальність. Ми готові ділитися нашим досвідом, щоб разом із колегами з інших закладів Подолу створювати сучасне середовище, яке відповідає запитам XXI століття».





Освітній простір для всього Подолу

Головним результатом розмови стала амбітна ідея: створити на Подолі єдиний освітній простір. Це означає, що «Меридіан» не буде «закритою фортецею» — ліцеї та школи району співпрацюватимуть, обмінюватимуться досвідом та залучатимуть учнів до спільних культурних і соціальних проєктів. Кращі методики приватного сектора мають працювати на користь усієї громади району.

Цей візит довів: коли влада готова слухати, а молодь — пропонувати, народжується сила, здатна реально змінювати майбутнє України вже сьогодні.