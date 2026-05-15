15 травня у Кривому Розі офіційно запустили другий етап роботи Пункту екологічного контролю (ПЕК), де головну роль відіграють не кабінетні звіти, а сучасні технології. Поки чиновники та міжнародні партнери презентували мобільні лабораторії та дрони, жителі міста отримали реальний інструмент впливу: тепер кожен може напряму повідомити про забруднення та вимагати негайної реакції.

Технологічне підкріплення для промислового міста

У Кривому Розі зібралися люди, які безпосередньо відповідають за екологічну політику та реформи в країні. На відкритті були присутні заступник голови Комітету ВРУ з питань екологічної політики та природокористування народний депутат Верховної Ради України Олена Криворучкіна, народний депутат Юрій Корявченков, т.в.о. Голови Державної екологічної інспекції України Олександр Субботенко, першій заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Євген Ситниченко, заступник керівника Дніпропетровької обласної прокуратури Ксенія Вороніна, проектний менеджер ПРООН в Україні Андрій Наконечний, начальник управління організаційної діяльності Держекоінспекції України Олександр Федоренко, представники екологічних громадських організацій, бізнесу, органів місцевого самоврядування та громадськість.













Для Кривбасу це означає перехід від застарілих методів до «цифрового зору». Завдяки підтримці уряду Швеції та ПРООН, інспекція отримала обладнання, яке неможливо підкупити чи вмовити:

Мобільна лабораторія , яка здатна робити заміри прямо «в полі».

, яка здатна робити заміри прямо «в полі». Квадрокоптери , що бачать приховані вирубки чи таємні зливи відходів із висоти.

, що бачать приховані вирубки чи таємні зливи відходів із висоти. Сучасна комп'ютерна техніка для швидкої обробки доказів.





Зміна філософії: запобігти, а не просто оштрафувати

Замість того, щоб чекати, поки річка стане чорною, а потім роками судитися за мінімальний штраф, нова система націлена на попередження лиха. Як зазначила народний депутат Олена Криворучкіна, головна мета — «не карати, а запобігати завданню шкоди».





Олександр Субботенко підкреслив, що ПЕК — це модель відмови від суто «каральної» функції. Система базується на оперативних рейдах, патрулюванні та цифровізації кожного кроку інспектора, що виключає людський фактор і корупційні ризики.

Станьте частиною еко-варти: прямий зв’язок із ПЕК

Нова система робить ставку на звичайних людей. Кожен мешканець Криворізької громади тепер може стати «очима» інспекції. Якщо ви бачите, як фура висипає сміття в яр, або відчуваєте нестерпний запах від незаконного виробництва — про це можна повідомити особисто в ПЕК або через телекомунікаційні засоби. Це гарантує, що повідомлення не «загубиться», а інспекція виїде на місце з технікою для фіксації порушення.

Пілотний проєкт як фундамент майбутнього закону

Те, що зараз відбувається у Кривому Розі — це експеримент, який триває з 2025 року. Влада збирає дані, перевіряє техніку та аналізує, як швидко система реагує на виклики. Цей досвід стане основою для нового закону про екоконтроль, який має повністю перезавантажити всю систему в Україні до 2029 року, орієнтуючись на жорсткі стандарти Євросоюзу.





Кривий Ріг став майданчиком, де теорія екологічної безпеки нарешті перетворюється на практичні дії, підкріплені європейськими грошима та сучасними технологіями.