У Києві розширили програму підтримки системи охорони здоров’я

14 травня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали зміни до міської цільової програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я столиці», ініційовані Департаментом охорони здоров’я міста Києва.



Як повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан, зміни стосуються підтримки паліативних пацієнтів, військовослужбовців та розвитку медичних сервісів для мешканців столиці.



«Ми посилюємо підтримку паліативних пацієнтів, забезпечуємо можливість безоплатного лікування для пацієнтів із тяжкими опіками, зокрема наших військових. Знаково, що відтепер перевагами міської програми зможуть користуватися і військовослужбовці, які проходять лікування у столичних комунальних закладах, незалежно від місця реєстрації. Для нас принципово, щоб медична допомога була своєчасною, якісною та доступною кожному, хто її потребує», — зазначила Тетяна Мостепан.



Відтепер паліативні пацієнти, зокрема діти та онкопацієнти, які перебувають на стаціонарному лікуванні, безоплатно отримуватимуть лікувальне харчування.



Йдеться про спеціальні поживні суміші, необхідні у випадках, коли звичайне харчування є недостатнім або неможливим. Таке харчування допомагає підтримувати організм, зменшує ризик виснаження та є важливою частиною лікування.



Окрему увагу приділили пацієнтам із опіками середнього та тяжкого ступеня, зокрема військовослужбовцям. Програма передбачає безоплатне забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами, необхідними для лікування тяжких опіків, яке є одним із найдорожчих і найскладніших.



Одним із ключових рішень стало розширення дії міської програми на військовослужбовців Збройних Сил України, які отримали поранення та проходять стаціонарне лікування у комунальних медичних закладах Києва, але не мають столичної реєстрації. Відтепер вони також матимуть право користуватися перевагами міської програми.







Ці доповнення були ініційовані Мариною Порошенко та підтримані депутатами Постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я, сім’ї, соціальної та ветеранської політики.

Крім того, Київрада підтримала створення єдиної інформаційно-довідкової служби для пацієнтів. Мешканці столиці зможуть отримувати інформацію про медичні послуги, графік роботи закладів, запис до лікаря, а також залишати свої звернення, пропозиції та зауваження щодо роботи медичних установ.



У Департаменті охорони здоров’я також нагадали про важливість укладання декларацій із комунальними закладами охорони здоров’я. Із 1 вересня наявність декларації стане однією з умов отримання переваг міської програми.