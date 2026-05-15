ГС «Центр відповідальної гри» презентував новий етап дослідження міжнародних практик у сфері відповідальної гри. У центрі уваги цього разу — досвід Великої Британії, Норвегії та Польщі. Дослідження реалізується за підтримки ТОВ «Олл Сіті Геймс» (бренд Slot City).

«Кожна з цих країн застосовує власний підхід до регулювання ринку азартних ігор, але всіх їх об’єднує спільна мета — створити безпечне середовище для гравця. Вивчення цього досвіду допомагає визначити ефективні практики, які можуть бути корисними й для України», — зазначає Ольга Ісаєва, директорка ГС «Центр відповідальної гри».

У межах аналітичного проєкту експерти проаналізували три країни, які використовують різні моделі впровадження принципів відповідальної гри.

У Великій Британії основний акцент зроблено на аналізі поведінки гравців. Ліцензовані оператори зобов’язані відстежувати рівень витрат, частоту сесій та характер ставок. У разі виявлення ризикової поведінки вони повинні оперативно реагувати. Водночас гравці мають доступ до інструментів самоконтролю: лімітів на депозити та витрати, «тайм-ауту» та функції самообмеження.

У Польщі акцент зроблено на контролі доступу. Наземні казино та букмекерські компанії працюють на підставі ліцензій, кожен відвідувач проходить обов’язкову реєстрацію, у залах ведеться аудіовізуальний моніторинг, а особи до 18 років не допускаються до гри.

У Норвегії більшість азартних ігор перебуває під контролем держави. Законодавство встановлює чіткі ліміти витрат, а після години безперервної гри система автоматично зупиняє сесію. Пауза є обов’язковою, раунди запускаються лише вручну, а бонусні програми та VIP-статуси не використовуються.

Окремий розділ дослідження присвячений нелегальному ринку азартних ігор. За даними звіту, у Великій Британії обсяг тіньового сегмента оцінюється у 4,3 млрд фунтів стерлінгів, що призводить до щорічних втрат бюджету на рівні 67 млн фунтів. У Польщі частка нелегального онлайн-ринку у 2024 році становила 39,9%, а кількість сайтів у державному реєстрі заблокованих ресурсів уже перевищила 54 тисячі.

Велика Британія, Норвегія та Польща продовжують посилювати механізми підтримки легального ринку через блокування нелегальних сайтів, відкриті реєстри та обмеження фінансових операцій у тіньовому сегменті. Водночас саме відповідальна гра сприяє формуванню довіри до легальних операторів завдяки прозорим правилам і доступним інструментам контролю.

«Я переконаний, що системне вивчення міжнародного досвіду є важливою частиною формування зрілого та прозорого ринку азартних ігор. Аналітичні проєкти дозволяють краще розуміти, як у різних країнах трансформуються підходи до безпеки гравців, відповідальної гри та загальні тенденції розвитку індустрії. Для Slot City підтримка таких досліджень є частиною корпоративної соціальної відповідальності та внеском у розвиток професійної аналітики ринку», — зазначає Павло Чиклікчи, власник ТОВ «Олл Сіті Геймс» (бренд Slot City).

Досвід Великої Британії, Норвегії та Польщі демонструє, що ефективна система відповідальної гри формується тоді, коли захист гравця інтегрований у всі елементи регулювання — від щоденних інструментів контролю до загальної культури відповідального ставлення до гри.