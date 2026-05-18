Начальник Центру, генерал-майор Павло Яцюк, особисто відвідав позиції 3-го окремого загону, щоб подякувати спецпризначенцям за їхні титанічні зусилля та вручити державні й відомчі нагороди. Окрім орденів та медалей, найкращі воїни отримали в подарунок нагородну вогнепальну зброю та ексклюзивні годинники. Розповідаємо, як пройшло нагородження та як кожен українець може стати частиною цієї легендарної військової родини.



Визнання на передовій: зброя для найкращих

Робота бійців спецпідрозділу «Омега» — це завжди про ювелірну точність, залізні нерви та операції, про які більшість дізнається лише після нашої перемоги. Цього разу командування вирішило особисто подякувати хлопцям за їхній професіоналізм у бойових умовах.





Генерал-майор Павло Яцюк потис руку кожному бійцю 3-го окремого загону спецпризначення та вручив заслужені відзнаки. Для військових такі візити — це не просто формальність, а потужне підтвердження того, що їхній щоденний ризик цінують на найвищому рівні. Особливим заохоченням для кількох спецпризначенців стала нагородна вогнепальна зброя, а також цінні подарунки — тактичні годинники «Timer».

«Висловлюємо щиру подяку особовому складу за службу та титанічні зусилля під час проведення бойових операцій. Працюємо далі - наближаємо перемогу. Останнє слово за нами», — зазначили у пресслужбі спецпідрозділу.

Твій шанс бути серед найкращих: як пройти рекрутинг до «Омеги»

Спецпідрозділ «Омега» — це елітна родина, де воюють не числом, а вмінням і технологіями. Якщо ви відчуваєте в собі сили, маєте високу мотивацію та прагнете знищувати ворога професійно, підрозділ постійно проводить набір добровольців.



Рекрутинг до Центру спеціального призначення побудований на сучасних стандартах. Тут шукають людей із бойовим досвідом або без нього, але з величезним бажанням вчитися. Кожен кандидат проходить ретельний відбір, психологічні тести та курс молодого бійця під керівництвом досвідчених інструкторів. Офіційні рекрутингові центри «Омеги» гарантують, що ваші навички будуть використані максимально ефективно, а найкраще світове спорядження та підготовка забезпечать виконання завдань із мінімальним ризиком для життя.

Трохи більше ніж служба: благодійний фонд «Омега-Дім»

Справжнє братерство не закінчується на полі бою. Спецпідрозділ не лише воює, а й системно дбає про своїх бійців та їхні родини через власний благодійний фонд «Омега-Дім».





Ця організація створена для того, щоб підставити плече тим, хто віддав за нашу свободу найдорожче. Фонд займається:

Реабілітацією та протезуванням поранених спецпризначенців;

Психологічною підтримкою ветеранів після важких бойових дій;

Допомогою родинам загиблих Героїв та забезпеченням їх усім необхідним;

Закупівлею високотехнологічного медичного обладнання.

Підтримати фонд «Омега-Дім» або подати заявку на рекрутинг можна через офіційні сторінки та чат-боти спецпідрозділу у Telegram. Пам'ятайте, що перемога кується спільно, і кожен донат чи заповнена анкета наближають день, коли останнє слово дійсно залишиться за нами.