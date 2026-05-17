Проте саме спільні зусилля громадськості та влади часто стають рушійною силою для відновлення знакових місць. Яскравим прикладом такої синергії стала масштабна толока на території зруйнованого Музею Григорія Світлицького, що на вулиці Дегтярній, 30. Саме тут довгі роки жив і створював свої шедеври видатний український художник.

Суботній захід об'єднав навколо спільної мети десятки небайдужих киян, волонтерів, громадських активістів та представників муніципальних служб. Робота тривала понад шість годин. За цей час учасникам вдалося повністю розчистити ділянку від чагарників, аварійних дерев та накопиченого будівельного сміття.

Ініціатором акції виступив Роман Маленков, чий заклики знайшов потужний відгук серед пам'яткоохоронців. До благоустрою території активно долучилися волонтери «Сміливі відновлювати» та «Україна Інкогніта», а також свідомі мешканці мікрорайону Воздвиженка.

Важливою складовою успіху толоки стала технічна підтримка районної влади. Комунальні служби Подільського району забезпечили захід спецтехнікою: на локації працювали дві вантажівки та два трактори. Один із них був оснащений подрібнювачем деревини, завдяки чому зрізані гілки одразу переробляли на щепу, яку згодом використають як мульчу для столичних клумб.

Голова Подільської РДА Володимир Наконечний особисто прокоментував результати спільної праці та наголосив на важливості таких ініціатив:

«Справжня сила нашого району та всієї столиці – це люди, здатні об'єднуватися заради спільної мети. Коли навколо збереження нашої спадщини згуртовуються волонтери, громадські активісти та міські служби, робота набуває зовсім іншої динаміки. Кожен, хто долучився до очищення території музею Григорія Світлицького, зробив важливий крок до відновлення історичної пам'яті та поваги до нашої культури. Подільська громада вкотре довела, що для нас немає нічого неможливого. Разом ми обов'язково все відбудуємо».

Організатори та учасники толоки переконані, що це розчищення є лише першим етапом на шляху до повноцінного відродження пам'яті про Григорія Світлицького та повернення цього історичного простору до культурного життя Києва.