Відомий політолог та філософ Андрій Єрмолаєв у свіжому ефірі каналу Politeka Online розкрив шокуючі деталі кулуарних переговорів між США та Китаєм. Поки українське суспільство відволікають гучними внутрішніми скандалами та страшилками, у Пекіні відбувся великий геополітичний розмін.

Чому Дональд Трамп готовий віддати Тайвань в обмін на Іран, як Володимир Путін веде подвійну гру між Вашингтоном та Пекіном і чому Україна, на жаль, повністю втратила контроль над власною дипломатичною долею.

Когнітивний фронт: як масами маніпулюють через страх

У розмові з ведучим Василем Звєрєвим політолог Андрій Єрмолаєв закликав глядачів подивитися на війну ширше — через призму когнітивної сфери. На думку експерта, останнім часом українське суспільство свідомо заганяють у глухий кут за допомогою скоординованих інформаційних хвиль.

Це і раптове повернення ядерних погроз від російських ідеологів, і лякалки про відкриття нового фронту з боку Білорусі, і нескінченні розмови про катастрофічну наступну зиму. Єрмолаєв наголосив, що всі ці страхи мають накопичувальний ефект і працюють як гомеопатія — вони паралізують волю людей, змушуючи їх думати про втечу чи капітуляцію.

Усе це відбувається на тлі гучних антикорупційних скандалів усередині України, які, за словами філософа, вигідні як Росії, так і США. Для Москви це спосіб показати світові «неспроможність українського режиму», а для Вашингтона — інструмент повного контролю над українськими елітами через підконтрольні антикорупційні органи.

Велика пекінська угода: таємний розмін Трампа і Сі

Проте найважливіші події, які визначать майбутнє української держави, розгорнулися у Пекіні на зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Андрій Єрмолаєв підкреслив, що Трамп мислить виключно категоріями бізнес-угод (так званих «ділок»). Для нинішнього Білого дому війна в Європі — це радше прикра перешкода для глобального бізнесу, ніж екзистенційна загроза.

За інформацією аналітика, у Пекіні відбувся великий дуальний розмін, який кардинально змінить баланс сил у світі:

«На мій загляд, там потрібно розглядати подобного роду проблеми дуально: що на що сторони намагалися розміняти і про що домовитися. Відбувся певний попередній розмін тайванського питання на іранське», — заявив Єрмолаєв на ефірі.

Китай пообіцяв США заблокувати військово-технічну допомогу Ірану та не допустити появи у Тегерана ядерної зброї. У відповідь Трамп дав чітко зрозуміти, що Америка більше не підтримуватиме незалежність Тайваню і не постачатиме туди зброю, фактично здавши острів у сферу впливу Пекіна.





Сепаратний трикутник: Україну винесли за дужки

Найбільша трагедія нинішнього моменту, за словами Андрія Єрмолаєва, полягає в тому, що Україна повністю втратила суб'єктність на міжнародній арені. Наша держава більше не будує власну дипломатичну лінію з мінімумом втрат — її долю тепер вирішують без неї.

Експерт пояснив, що зараз на світовій шахівниці сформувався сепаратний трикутник: Москва — Вашингтон — Пекін. У цих торгах Китай отримав сильну позицію. Пекін готовий допомогти Трампу «притиснути» Росію та змусити її до завершення війни, але вимагає взамін зняття санкцій з китайських банків та компаній, які купують російську нафту й газ.

Кремль, у свою чергу, веде дуже хитру та небезпечну політику, намагаючись бути «молодшим партнером» одночасно і для Китаю, і для США, виторговуючи для себе максимальні територіальні та політичні бонуси за рахунок України.Більше того, Єрмолаєв не виключив шокуючого дипломатичного повороту вже у червні 2026 року: Дональд Трамп може особисто прилетіти до Москви для фіксації нових кордонів та сфер впливу. Це означатиме створення нової моделі світової олігархії, де великі гравці просто перерозподіляють планету на договірній основі, мінімізуючи власні ризики.