Політик склав карту унікальних подільських локацій, частина з яких 18 травня відчинить свої двері абсолютно безкоштовно. Це не просто перелік екскурсій, а справжній емоційний маршрут місцями, де застиг час, а старовинна цегла та бруківка тримають пам'ять поколінь. Де саме можна буде доторкнутися до історії без жодної гривні в кишені та чому це важливо під час війни — читайте в нашому матеріалі.

Де історія дихає крізь цеглу

Поділ завжди мав свій особливий, майже магічний вайб. Тут минуле не сховане у запилених архівах, воно оточує нас на кожному кроці — у звивистих вуличках, старовинних будинках та затишних двориках.

Очільник Подільського району Володимир Наконечний переконаний, що подільські музеї — це унікальні простори, де міська метушня відходить на другий план, даючи змогу кожному з нас зазирнути вглиб себе та своєї культури.

«Кожне місто має свій капілярний маршрут пам’яті, але на Подолі він особливий. Тут історія не лежить під склом – вона дихає крізь старовинну цеглу, стікає бруківкою Андріївського узвозу й відлунює у тиші музейних залів. Музеї – це простори, де час уповільнює свій шалений біг, дозволяючи нам зазирнути в очі минувшини, щоб краще зрозуміти власне сьогодення», — ділиться думками Володимир Наконечний.

До свята очільник району зібрав цілу мапу подільських залів, де кожна виставка — це окрема розповідь про стійкість, людські долі та незламний дух нашого народу.





Куди піти: карта подільських скарбів

У створеному путівнику є місця на будь-який смак — від величних храмів до атмосферних тематичних куточків. При цьому три культові локації 18 травня прийматимуть відвідувачів абсолютно безкоштовно:

Музей «Кирилівська церква» (вулиця Олени Теліги, 12) — 18 травня вхід вільний;

(вулиця Олени Теліги, 12) — 18 травня вхід вільний; Літературно-меморіальний музей М. Булгакова (Андріївський узвіз, 13А) — 18 травня вхід вільний;

(Андріївський узвіз, 13А) — 18 травня вхід вільний; Національний музей «Чорнобиль» (провулок Хорива, 1) — 18 травня вхід вільний.

Також голова РДА радить обов'язково завітати й до інших перлин Подолу, які варто відкрити для себе заново:

Музей однієї вулиці (Андріївський узвіз, 2Б);

(Андріївський узвіз, 2Б); Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе (Андріївський узвіз, 21);

(Андріївський узвіз, 21); Музей Гетьманства (вулиця Спаська, 16B);

(вулиця Спаська, 16B); Аптека-музей (вулиця Притисько-Микільська, 7);

(вулиця Притисько-Микільська, 7); Музей НаУКМА/Галшчин дім (вулиця Григорія Сковороди, 2);

(вулиця Григорія Сковороди, 2); Хата на Пріорці (вулиця Вишгородська, 5);

(вулиця Вишгородська, 5); Народний музей хліба (вулиця Вишгородська, 19).







Форпости, що роблять нас сильнішими

Сьогодні, коли Україна виборює свою незалежність, збереження культури та пам'яті набуває абсолютно нового, стратегічного значення. Наконечний наголошує, що музеї — це не про минуле, це про наше коріння, яке дає сили стояти прямо тут і зараз.

«Музеї – це наші форпости пам'яті. Поки мы приходимо сюди, поки ми вдивляємося у ці обличчя, тексти та речі, ми тримаємо зв’язок із тими, хто був тут до нас. І саме цей зв’язок робить нас сильнішими сьогодні. Знайдіть час, щоб завітати до одного з цих місць. Відчуйте Поділ на дотик. Наповніться його змістами», — закликає голова Подільської РДА.

Тож якщо ви не знали, як провести свій вихідний або куди прогулятися у понеділок — беріть цей путівник на озброєння. Іноді, щоб перезавантажитися й знайти внутрішню опору, достатньо просто походити тихими музейними залами та відчути подих історії рідного міста.