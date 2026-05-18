У новому гострому ефірі авторського каналу «Власть vs Влащенко» відома українська журналістка Наталія Влащенко провела глибоку розмову з видатним економістом та аналітиком, професором Ігорем Ліпсицем.

Головною темою зустрічі стали тектонічні зсуви у світовій політиці після резонансного візиту Дональда Трампа до Китаю. Чому експерти кажуть, що Пекін буквально «купив» Сполучені Штати, як таємні домовленості двох наддержав змінять долю Тайваню, Європи та України, і чому Володимиру Путіну в цій новій реальності G2 відведена роль «ланцюгового пса», якому дозволено лише гавкати, але не кусати.

G2 замість ООН: Китай купує Америку з потрохами

У центрі дискусії Наталії Влащенко та Ігоря Ліпсиця опинилися результати візиту американського лідера до Китаю, які шокували світову спільноту. Ведуча зауважила, що міжнародна преса розділилася в оцінках: дехто пише про провал, але насправді ситуація свідчить про серйозне послаблення позицій США та тріумф нового, впевненого в собі Китаю.

Професор Ліпсиць висловив ще радикальнішу думку, зазначивши, що ми стали свідками історичного моменту. За його словами, на наших очах офіційно зафіксовано смерть колишніх міжнародних інституцій, включно з ООН, а долю планети відтепер вирішуватиме виключно «Велика двійка».

«Я б сказав, що Китай купив США. Ну, і ось приблизно так це досить дивно звучить... Китай зробив подарунки Трампу: він підписав контракт на покупку 200 Боїнгів. Взагалі, от так от, якщо вдуматися — 200 Боїнгів так злегка недбало Китай купує. Китай показав себе як щедрий покупець, а от американці мало що отримали. Тим не менш, моє відчуття залишається колишнім: ми спостерігаємо нову конфігурацію світу. Ми бачимо формування світу, де центром є G2 — не G8, не G20, а загалом G2, які будуть вирішувати долю світу», — наголосив Ігор Ліпсиць на ефірі.

За оцінками експерта, США стрімко втрачають свій моральний авторитет на міжнародній арені. У країнах Азії, Африки та Латинської Америки Вашингтон дедалі частіше сприймають як агресивного імперіаліста, тоді як комуністична піднебесна вдало позиціонує себе як спокійного, виваженого миротворця, який не бомбить міста, а дає кредити та будує інфраструктуру.

Путін на короткому повідку: майбутнє Росії та Ірану

Окрему увагу Наталія Влащенко приділила долі тих країн, які звикли вважати себе «великими гравцями», зокрема Росії та Ірану. Журналістка запитала, яка роль у цій новій світовій системі координат чекає на Кремль, зважаючи на те, що Москва потрапила в тотальну та стратегічну залежність від Пекіна.

Ігор Ліпсиць розвіяв будь-які ілюзії російського керівництва. Він підкреслив, що запланований візит Путіна до Китаю — це поїздка не за рівноправними переговорами, а за прямими вказівками та інструкціями від Сі Цзіньпіна.

«Ми побачимо з вами перетворення Росії на такого ж ланцюгового пса Китаю, як Північна Корея. Тому що мы знаємо, що Північна Корея — це ланцюговий пес, який годується з руки Китаю, живе і виживає за рахунок Китаю і за дозволом Китаю тявкає... Я думаю, що доля Росії — стати точно таким же прикормленим ланцюговим псом Китаю. Нічого іншого немає. Росія більше не гравець, вона не самостійна, не має жодної значущості. Пекін зараз буде цей ланцюг укорочувати і саджати Путіна на коротший ланцюг: тявкай, але не кусай», — заявив аналітик у розмові з Влащенко.

Економіка Росії, за словами професора, приречена на незворотну деградацію та руйнування, попри будь-які заспокійливі заяви російського уряду. Країна фактично перетворюється на бідну ізольовану резервацію вздовж Льодовитого океану із відсталими технологіями та тотальним збіднінням населення.





Куди приб'ється Європа та фрагментація світу

Наталія Влащенко порушила вкрай важливе питання: як проходитимуть кордони між сферами впливу цих двох полюсів і де опиниться Європа. Професор Ліпсиць припустив, що світ, найімовірніше, буде поділений геометрично — за півкулями. Усе Західне півкуля відійде під контроль США, а Східне, включно з Африкою та Близьким Сходом — під вплив Китаю.

Що стосується Євросоюзу, то експерти дивляться на його майбутнє з великим сумом. Ліпсиць назвав ЄС «недоношеною дитиною» європейських еліт. Процес інтеграції так і не був завершений: не з'явилося єдиного уряду, єдиного міністерства фінансів чи спільної військової доктрини. Як результат, і Китай, і США мають спільний інтерес — фрагментувати і розвалити Євросоюз як потужного економічного конкурента, щоб розділити його ринки між собою.

Не оминули співрозмовники і можливий сценарій для України. Ігор Ліпсиць згадав історичний досвід Фінляндії та її легендарного президента Урхо Кекконена, який зумів підняти економіку своєї країни завдяки надскладним та прагматичним компромісам із радянським агресором. Проте, чи здатне українське суспільство та політикум знайти і підтримати лідера такого масштабу — питання залишається відкритим.

Наприкінці ефіру Наталія Влащенко підсумувала, що людство, на жаль, переживає глибоку кризу еліт і стрімко скочується у прірву мілітаризації, коли навіть цивільні гіганти, як Mercedes чи Volkswagen, змушені переходити на виробництво зброї, щоб просто вижити в економічній пастці.