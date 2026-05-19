Відомий політичний експерт Дмитро Співак у своєму ефірі детально розібрав підсумки гучного візиту Дональда Трампа до Пекіна. За оцінками аналітика, американський лідер летів до Піднебесної з наміром диктувати свої умови, тримаючи в руках серйозні нафтові та політичні козирі, але в результаті потрапив у власну пастку. Чому Сі Цзіньпін не зробив назустріч гостю ні сотої долі кроку, яка доля чекає на Тайвань та ринок високих технологій, і як цей глобальний компроміс вплине на Україну та Близький Схід.

Символізм прийому: господар становища

На початку своєї програми Дмитро Співак звернув увагу глядачів на те, як тонко і жорстко Пекін продемонстрував свою перевагу з перших секунд зустрічі. Спікер закликав придивитися до мови тіла лідерів, зазначивши, що голова КНР зустрічав гостя у Будинку народних зібрань із підкресленою стриманістю.

«Сі Цзіньпін продемонстрував, зустрічаючи Трампа, не зробивши назустріч Трампу ні пів кроку, нічого. Він підкреслив свій статус приймаючої сторони», — зазначив Співак під час ефіру.

Експерт додав, що хоча лідери багато гуляли та піднімали пишні тости, Трамп висловлювався на адресу китайського колеги набагато компліментарніше, називаючи його великим лідером, тоді як Сі Цзіньпін залишався максимально стриманим і не дав жодної гучної обіцянки.

Камінь спотикання: доля Тайваню та ринку чипів

Головною і найбільш безкомпромісною темою закритих переговорів, за словами Співака, став Тайвань. Китайський лідер одразу позначив цю тему як животрепетну і попередив: неправильна поведінка Америки може спровокувати прямий військовий конфлікт.

Аналізуючи заяви Трампа після повернення до США, експерт дійшов висновку, що Вашингтон починає поступово змінювати риторику. Трамп натякнув, що прагнення Тайваню до незалежності — це небезпечний шлях, і фактично поставив на паузу постачання зброї острову на суму 14 мільярдів доларів.

«Мій прогноз: ще рік, два, три — і все, Китай військовим способом піде на Тайвань», — озвучив Співак свій прогноз на ефірі.

Він пояснив, що саме тому Білий дім зараз активно переманює до себе провідних виробників мікрочипів і технологічні уми, намагаючись убезпечити власну економіку та перенести виробничі потужності у безпечне місце, адже в США останні два століття не було глобальних воєн і там стабільно.

Нафтовий вузол та «пастка Фукідіда»

Дмитро Співак підкреслив, що Трамп планував використати як інструмент тиску контроль над венесуельською та іранською нафтою, а також ситуацію навколо Ормузької протоки. Проте Сі Цзіньпін чітко дав зрозуміти, що Пекін купував і купуватиме іранську нафту далі, попри будь-які американські санкції.

У розмові лідери торкнулися так званої «пастки Фукідіда» — моменту в історії, коли поява нового сильного гравця починає загрожувати старому гегемону, що часто призводить до війни. За словами Співака, Трампу не вдалося залякати Китай пошлинами чи заборонами. Весь світ побачив, що «Акела промахнувся» і більше не може тиснути на КНР так, як робив це раніше.

Єдине, про що реально домовилися сторони на тлі збереження обмежень — це своєрідний бартер: китайські рідкоземельні метали в обмін на американські чипи та пом'якшення умов для китайських інвестицій в інфраструктуру США.





Український контекст та візит Путіна до Пекіна

Окрему увагу в ефірі Співак приділив тому, як китайсько-американські тертя відіб'ються на Україні. На думку експерта, великих зрушень безпосередньо від цієї зустрічі чекати не варто, адже Китаю вигідне певне послаблення Росії, як і піднесення власного статусу.

Проте аналітик закликав уважно стежити за наступним кроком на геополітичній шахівниці — анонсованим робочим візитом Володимира Путіна до Пекіна, який має відбутися буквально за кілька днів. Співак зазначив, що там не буде такого пишного прийому, як для Трампа, але саме після того, як ситуація закольцюється, процеси навколо України та Близького Сходу можуть зрушити з мертвої точки.



«Мені чомусь здається, що ситуація на Близькому Сході, в Ірані, і увага — ситуація в Україні почне розворачиватися в сторону поступової мирної угоди. Наш прогноз продовжує діяти: кінець літа — рубець, коли будуть прийняті певні рішення про закінчення гарячої фази війни», — підсумував Співак у своєму виступі.





