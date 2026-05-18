Війна залишає після себе не лише руїни міст, а й глибокі, часто непомітні з першого погляду шрами на українській землі, у водах та повітрі.

Розрахувати та задокументувати цю шкоду так, щоб юридично довести провину агресора і змусити його заплатити за кожну спалену посадку чи отруєну річку — завдання складне й копітке. Саме тому фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу вирушили на Закарпаття, де разом із міжнародними експертами ОБСЄ розбиралися, як працювати за новими технологіями.

Спільна робота з ОБСЄ: як правильно документувати шкоду природі

З 12 по 14 травня 2026 року на Закарпатті зібралися люди, які професійно займаються екологічним контролем. Поліські інспектори стали учасниками спеціального навчального курсу від ОБСЄ, присвяченого оцінці впливу війни на довкілля та варіантам його відновлення у майбутньому.

На захід приїхали і перші особи відомства — заступник керівника Держекоінспекції України Дмитро Заруба та представниця Програми підтримки ОБСЄ для України Людмила Підвальна. Вони наголосили, що сьогодні якісна фіксація екологічних злочинів — це залізобетонні докази для майбутніх міжнародних судів і репарацій.

Супутники та хімічна безпека: чому вчилися інспектори

Програма триденного інтенсиву була максимально практичною. Фахівці розбиралися, як підтягнути нашу роботу до суворих вимог Євросоюзу та ефективно управляти хімічними ризиками.

Найбільше часу приділили сучасним інструментам, які полегшують роботу інспектора:







Геоінформаційні системи (ГІС): використання супутникових знімків та цифрових карт для того, щоб точно бачити масштаби забруднень і пожеж без виїзду у небезпечні зони.

Лабораторні дослідження: нові методики аналізу повітря, підземних вод та ґрунтів за європейськими стандартами.

Стандартизація: оновлення системи моніторингу відповідно до рекомендацій Європейської комісії.

Відбір проб «у полі»: пошук вибухівки та важких металів

Найважливішою частиною тренінгу стали практичні заняття на місцевості. Інспектори самостійно відпрацьовували європейські методи відбору проб і тестували нове обладнання. Тут точність надважлива, адже будь-яка помилка під час вимірювань чи пакування зразків може анулювати юридичну силу результатів аналізу.

Окремо розбирали роботу на місцях обстрілів. Екологи вчилися виявляти залишки вибухонебезпечних речовин та токсичних важких металів, які після вибухів ракет та снарядів потрапляють у землю і роками отрують підземні води.

Очільник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський зазначив, що такі знання критично необхідні саме зараз.

«Участь наших фахівців у таких заходах є надзвичайно важливою, особливо зараз, коли під час воєнного стану навантаження на інспекцію зросло в рази. Отримані знання та практичні навички допоможуть інспекторам ще ефективніше фіксувати факти забруднення, правильно відбирати проби та чітко обчислювати збитки від бойових дій. Впровадження сучасних європейських підходів і цифрових технологій піднімає якість нашої роботи на зовсім інший рівень, дозволяючи вчасно і гідно відповідати на екологічні виклики сьогодення», — підсумував Євгеній Медведовський.