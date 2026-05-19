Волонтери «Української команди» передали евакомобіль бійцям полку «Кракен» на Лиманський напрямок. Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

«Вчасна медична допомога, надана протягом «золотої години», підвищує шанси на виживання бійця до 90%. Тому кожен евакомобіль, переданий на передову, - це збереження життя і здоров’я наших бійців. «Українська команда» передала евакуаційне авто для медичної служби 21 полку безпілотних систем «Kraken» Третього армійського корпусу ЗСУ», - написав Артур Палатний.

Він зазначив, що 21 полк безпілотних систем сьогодні захищає Лиманський напрямок.

«Нехай наша підтримка надасть їм упевненості, що в критичний момент допомога прийде миттєво. А ми й надалі робимо все, щоб вони поверталися живими», - сказав керівник «Української команди».

Раніше повідомлялося, що вартість допомоги, яку «Українська команда» з 2022 року надала військовим і цивільним, вже перевищила 500 мільйонів гривень.