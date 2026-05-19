Голова Федерації профспілок України Сергій Бизов очолив Національну тристоронню соціально-економічну раду (НТСР). Відповідний Указ опублікований на сайті Президента України.

«Відповідно до статті 13 Закону України "Про соціальний діалог в Україні" постановляю: Призначити Бизова Сергія Сергійовича Головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради», – йдеться в Указі .

Сергій Бизов прокоментував рішення глави держави Володимира Зеленського подякувавши за довіру.

«Це відповідальна місія – забезпечити справжній діалог між державою, роботодавцями та профспілками в час, коли Україна потребує єдності та справедливих рішень», – написав він на своїй сторінці Facebook.

Зазначимо, що співголовою НТСР від держави став міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв, а його заступником – Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін. Ще одним співголовою НТСР від роботодавців став голова Об’єднання організацій роботодавців України Анатолій Кінах.