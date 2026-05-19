Світ застиг за крок до нової, абсолютно неконтрольованої ескалації, де людське життя та політичні канони більше нічого не вартують.

На тлі гучних заяв про підготовку замахів на вище українське керівництво, відомий політолог Руслан Бортник в ефірі Politeka Online озвучив приголомшливий аналіз ситуації. За словами експерта, особисті гарантії безпеки, які раніше стримували сторони від ударів по лідерах, остаточно помножені на нуль. Чому Володимир Путін особисто зацікавлений у ліквідації Володимира Зеленського, який катастрофічний сценарій готують для Верховної Ради та чому українські дрони під Москвою змусили Кремль дістати ядерну дубинку.

Особиста образа та обнулення закритих гарантій

Під час прямої трансляції ведучий Вадим Герасимович звернувся до гостя з прямим запитанням щодо того, наскільки реальним є бажання Кремля знищити українського президента, зважаючи на нещодавні попередження про пошук місць перебування керівництва держави.

Руслан Бортник зазначив, що ця війна з самого початку набула глибоко особистісного характеру, а всі попередні домовленості, які існували на початку повномасштабного вторгнення, тепер повністю втратили силу.

«Ця війна дуже персоналізована. Помните, Трамп раз п'ять говорив, що вони так ненавидять один одного. І ми всі прекрасно розуміємо в аналітиці, що Путіну з Зеленським, а Зеленському з Путіним домовитися між собою про що-небудь буде вкрай складно. В цій війні дуже багато особистого. Тому я не виключаю, що Росія може зараз шукати можливості для того, щоб нанести удар безпосередньо по президенту України», — відверто заявив Руслан Бортник в ефірі.

Політолог підкреслив, що якщо ці негласні правила остаточно зруйновані, то світ переходить у період, коли замахи на лідерів країн стануть звичайним, буденним інструментом війни. За його словами, заклики керівника розвідки Кирила Буданова дотримуватися кодексу та не бити по резиденціях відійшли у минуле, оскільки переговорний процес рвуть на шматки з обох сторін.

Кривавий розрахунок Кремля: на що сподівається Путін





Аналізуючи можливі наслідки потенційного замаху на президента, Руслан Бортник розкрив цинічну логіку російського диктатора. Експерт пояснив, що в Москві сподіваються не просто прибрати ключову фігуру, а повністю паралізувати українську владу зсередини за допомогою конституційного хаосу.

«Він розраховує на те, що це викличе сплеск внутрішньої боротьби за владу. В парламенті почнеться боротьба за голову парламенту, який буде виконуючим обов'язки президента, тому що тепер президента буде призначати парламент, як це було з Турчиновим свого часу», — пояснив Бортник під час розмови.

За оцінкою спікера, у Кремлі свято вірять, що будь-яка інша політична фігура після Зеленського буде набагато слабшою, а ймовірні поступки з боку нового керівництва не сприйматимуться Путіним так болісно. Більше того, наступний очільник держави, на думку росіян, буде банально заляканий долею свого попередника, що змусить його йти на умови Москви.

Удари по центрах прийняття рішень: міфи та реальність

Ведучий ефіру згадав, що Росія постійно погрожує ударами по урядовому кварталу Киева, проте під час останніх масованих атак руйнувань зазнають будинки мирних мешканців, як це сталося в Дарницькому районі столиці, де загинули люди. Руслан Бортник зауважив, що удари по офіційних будівлях клерків мають низьку військову доцільність і несуть величезні ризики для самої Росії.

«Якщо ти наносиш удар по центру прийняття рішень противника — будь готовий, що тобі теж прилетить. Ефективність не дуже висока таких ударів, потрібно витратити дорогоцінні дефіцитні засоби ураження, щоб розвалити будівлі, в яких сиділи клерки. До того ж, усі ці центри знаходяться поруч із посольствами. Якщо наносити удари по Верховній Раді, то можна зачепити, наприклад, китайське посольство», — зазначив політолог.

Він додав, що парламент — це саме той орган, з яким Путін у майбутньому взагалі захоче розмовляти, тому тотально знищувати його у Кремлі поки не поспішають, побоюючись остаточної клейми та звинувачень у зриві будь-яких мирних треків.

Атака на Москву та ядерний шантаж Пескова

Окремою темою прямої трансляції став безпрецедентний наліт українських безпілотників на Московську область. Коментуючи інформацію про сотні дронів, Руслан Бортник назвав це відкладеним апокаліпсисом і підкреслив, що суверенність та величезна промисловість Росії несподівано перетворилися на її головну слабкість.

«Україна показує, що її можливості ростуть, дипстрайки ростуть. Російська сила на очах перетворюється на російську слабкість. То наносити удари по території України все менше і менше є що, тому що основні виробництва запрятані або винесені за рубіж, а Росія залишається просто неораним полем з цієї точки зору», — резюмував Бортник.Експерт звернув увагу на те, як хитро Кремль відреагував на цей виклик. Те, що прессекретарю Дмитру Пєскову дозволили публічно розмірковувати про ядерну державу, є прямою і погано прихованою погрозою. На думку Бортника, так звані російські патріотичні пабліки навмисно штовхають Путіна до використання тактичної ядерної зброї або хімічних засобів, щоб остаточно збудувати в Росії тоталітарний режим сталінського типу, через що світ наразі підійшов до ядерної катастрофи найближче з часів Холодної війни.





