Державна екологічна інспекція Поліського округу запускає масштабний цифровий моніторинг територій Житомирщини та Рівненщини. Разом із науковцями та за допомогою європейських супутників Sentinel інспектори тепер бачать кожну незаконну копанку, вирубку чи розоране прибережна поле прямо на екранах комп'ютерів. Як новітні технології та безпілотники допоможуть затиснути у глухий кут порушників природоохоронного законодавства і чому сховатися в глухому лісі більше не вийде — читайте у нашому матеріалі.

Карти, космос і ГІС-технології: як це працює

Днями фахівці Інспекції провели практичну робочу зустріч із представниками громадської організації «Українська природоохоронна група». Головним спікером виступив Петро Тєстов — керівник аналітичного відділу та визнаний експерт із геоінформаційних систем (ГІС).





Головне завдання такої співпраці — навчити інспекторів користуватися супутниковими даними європейської програми Copernicus. Замість того, щоб витрачати дні на виїзди та пошуки, аналітики накладають свіжі космічні знімки на електронні карти Держгеокадастру та Державного водного кадастру. Якщо хтось змінив русло річки, незаконно відгородив парканом шматок озера або почав сумнівне будівництво в лісі — система одразу покаже різницю між тим, «як було», і тим, «як стало».

Особлива увага Житомирщині та Рівненщині

Цифровий експеримент розгортається на базі двох ключових підрозділів:

Пункт екологічного контролю №1 у Житомирській області;

Пункт екологічного контролю №2 у Рівненській області.

Саме тут експерти та інспектори спільно прочісують супутникові бази даних, вишукуючи «гарячі точки» та потенційні порушення на нових територіях. Як тільки супутник фіксує підозрілу активність або зміну ландшафту, на місце негайно виїжджає мобільна група ДЕІ Поліського округу.





Для детальної фіксації масштабів біди на місцях інспектори здіймають у повітря безпілотники. Кадри з дронів та точні географічні координати лягають в основу залізобетонної доказової бази для суду та правоохоронців.

Чому це вигідно для природи та бюджету

Такий підхід повністю змінює правила гри. По-перше, інспекція суттєво економить час та пальне, адже виїзди стають точковими — лише туди, де точно є проблема. По-друге, виявити масштабні порушення у важкодоступних місцях, наприклад, на болотах чи в гущавині поліських лісів, раніше було практично неможливо, а тепер їх видно як на долоні.





Очільник ДЕІ Поліського округу Євгеній Медведовський переконаний, що без цифрових інструментів сучасна екологічна варта просто неефективна.

«Сучасний екологічний контроль сьогодні неможливий без цифрових технологій та якісної аналітики. Для Інспекції це можливість діяти більш системно, швидко реагувати на потенційні порушення та зосереджувати ресурси саме там, де існують найбільші екологічні ризики. Важливо, що така співпраця поєднує аналітичні можливості експертного середовища з практичною роботою інспекторів безпосередньо на територіях», — підкреслив керівник відомства.

У відомстві резюмують: діджиталізація та навчання інспекторів роботі з космічними даними залишаються головним вектором модернізації екоконтролю на Поліссі. Схоже, любителям нажитися на знищенні природи тепер доведеться двічі подумати, адже за ними спостерігають навіть з орбіти.