Куди зникають податки українців і чому гроші, які люди віддають на армію, витрачають на захмарні зарплати чиновників?

В ефірі YouTube-каналу Politeka Online народний депутат України Дмитро Разумков озвучив гірку правду про те, що насправді відбувається за лаштунками Верховної Ради. Поки засідання парламенту цинічно зриваються, а захисники на фронті роками залишаються без додаткових виплат, у кулуарах блокуються життєво важливі закони для ЗСУ.

Сором у Верховній Раді та заблоковані мільярди для фронту

Ведучий запитав спікера про те, що зараз коїться за зачиненими дверима парламенту, адже в суспільстві складається враження, ніби для багатьох народних обранців війни взагалі не існує.

Дмитро Разумков відверто визнав, що робота Верховної Ради останнім часом — це суцільний сором. Засідання регулярно зриваються через відсутність дисципліни, а за цілий робочий день народні депутати спромагаються проголосувати лише за одну постанову чи дрібний закон.

Особливе обурення у політика викликала ситуація навколо важливого законопроєкту його команди "Розумна політика". Цей документ мав чітку та зрозумілу кожному громадянину мету — акумулювати всі кошти від військового збору в один окремий фонд, який витрачався б виключно на закупіві та забезпечення Збройних Сил України.

«Сьогодні гроші військового збору, які платять українці, витрачаються на все підряд: на шалені зарплати наглядовим радам, чиновникам та на фінансування медійних проєктів. Наш закон набрав необхідні 226 голосів навіть у напівпорожній залі в четвер. Але колеги з фракції "Голос" його цинічно заблокували. Це та сама політсила, яка свого часу заблокувала повернення додаткових виплат у 30 тисяч гривень для наших військових та обмеження зарплат топчиновників. Через такі політичні ігри наші захисники на передовій уже три роки позбавлені цих надбавок», — обурився Разумков під час ефіру.





Шокуюча вартість війни та кредитна петля МВФ

Обговорюючи заяву міністра закордонних справ про те, що один день війни обходиться Україні у 400 мільйонів доларів (а це понад 20 мільярдів гривень), Разумков закликав суспільство зняти рожеві окуляри та подивитися на мову цифр. Для розуміння масштабів: цієї суми вистачило б, щоб удвічі підняти мінімальні пенсії по всій країні на цілий рік.

Народний депутат наголосив, що Україна не має власних ресурсів, щоб покривати такі витрати самостійно. Держава повністю залежна від зовнішніх фінансових вливань та запозичень.

«Ми не можемо собі цього дозволити, бо це не наші гроші. Нам критично не вистачає внутрішнього бюджету. Ми змушені просити у МВФ чергові мільярди доларів, з яких понад 70% одразу ж повертаємо їм назад — просто для обслуговування попередніх кредитів та погашення відсотків. Потрібно дивитися правді в очі: якщо завтра повністю вимкнути міжнародну допомогу чи пільгові кредити, країна об'єктивно не зможе провоювати й кількох місяців. Партнери обіцяють підтримку, але обіцяти — не означає виконати. Гроші дорогі тоді, коли вони потрібні тут і зараз, а не колись у майбутньому», — констатував спікер.





Дзеркало пропаганди: чому небезпечно замовчувати правду про фронт

Політик також гостро розкритикував штучний інформаційний фон, який створюється в країні. Ведучий процитував слова одного з нардепів про те, що хоча цього року держава втрачає значно більше територій, ніж минулого, завдяки "правильному" висвітленню новин у людей зберігається високий бойовий дух.

Разумков назвав такий підхід небезпечною ілюзією та провів жорстку історичну паралель із пропагандою часів Другої світової війни, яка змушувала людей вірити в перемогу навіть тоді, коли бої вже йшли на їхній території.

«Коли ми втрачаємо землю, а з екранів телевізорів нам розповідають, що це ледь не позитивні новини — це нагадує відомий роман Орвелла, де міністерство миру насправді керує війною. Не можна будувати суспільство на викривленій реальності. Не за цензуру та обмеження свободи слова сьогодні бореться український народ. Потрібно мати мужність говорити з людьми чесно, адже тільки реальна картина дозволяє правильно оцінювати ризики», — наголосив гість програми.

Коридори для маневрів стрімко закриваються

Завершуючи аналітичний блок, Дмитро Разумков зазначив, що робити довгострокові прогнози щодо завершення бойових дій наразі вкрай важко. Проте він закликав тверезо оцінювати дипломатичні та економічні позиції України.

Нардеп нагадав сумну ретроспективу: починаючи з перших місяців повномасштабного конфлікту, кожна наступна переговорна чи економічна позиція України ставала лише гіршою за попередню, оскільки країна виснажується, а ворог захоплює нові території. Коридори для фінансових, політичних та дипломатичних маневрів стрімко звужуються або руйнуються. Тому владі та суспільству необхідно відмовитися від заспокійливих казок і почати приймати складні, але реалістичні рішення для порятунку держави.